UN專家：以色列「種族滅絕暴力」恐蔓延到加薩以外地區
聯合國獨立專家今天警告，以色列在加薩的「種族滅絕暴力」，有可能因為約旦河西岸的大規模軍事行動蔓延到加薩以外地區。
聯合國巴勒斯坦領土人權狀況特別報告員艾班尼斯（Francesca Albanese）在聲明中警告，以色列最近加強了在約旦河西岸的行動，顯示「危險升級」。
她說：「以色列的種族滅絕暴力，有可能從加薩蔓延到整個被占領的巴勒斯坦領土。」
「不祥之兆已經來臨，我們不能繼續忽視。越來越多證據顯示，在以色列不受約束的控制下，巴勒斯坦沒人安全。」
艾班尼斯是聯合國人權理事會任命的獨立專家，但不代表聯合國發言，她多次指責以色列在加薩戰爭中實施種族滅絕。
巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯（Hamas）去年10月7日對以色列發動史無前例的攻擊，掀起加薩戰爭，在以哈衝突期間，約旦河西岸暴力事件激增。
總部位於雷馬拉（Ramallah）的巴勒斯坦衛生部今天表示，自以色列8月28日在約旦河西岸北部發起大規模軍事行動以來，至少有26名巴勒斯坦人遇害。
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