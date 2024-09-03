人質事件引發國內外施壓 以色列總理懇求寬恕

遭哈瑪斯俘虜的6名以色列人質被人發現陳屍加薩地道後，引發以色列大規模抗議，美國總統拜登也批以國總理內唐亞胡做得不夠，內外交迫下，內唐亞胡今天發表談話請求原諒。

6具遺體是日前在加薩走廊拉法市（Rafah）一條地道被人發現的，是巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）去年10月7日在以色列南部發動殺戮行動時擄走的其中一部分人質。

法新社報導，內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）今天在電視記者會上表示，他尋求國人原諒他未能拯救這6名人質。

他說：「我請大家原諒我無法將他們活著帶回來。」他說：「我們只差一步，卻沒有成功。哈瑪斯將為此付出慘重代價。」

他說：「這些凶手處決我們其中6名人質，朝他們後腦杓開槍。」他並拒絕接受以色列應在加薩停火會談上做出「讓步」的構想。

數千名抗議人士今天連續第2天走上特拉維夫（TelAviv）舉行示威活動向政府怒吼，內唐亞胡除了因無法拯救人質而尋求寬恕，也呼籲團結。

內唐亞胡同時堅稱，以色列必須持續保有加薩與埃及邊界「費城走廊」（Philadelphi corridor）的控制權。這正是加薩停火談判陷僵的一大癥結點。

他呼籲國際社會對哈瑪斯加強施壓，終結這場戰爭。

內唐亞胡說：「我們都說好，但他們一直說不，他們還謀殺這些人，現在我們必須對哈瑪斯施加最大壓力。哈瑪斯必須做出讓步。」

另一方面，哈瑪斯武裝支翼「艾茲丁．卡薩姆旅」（Ezzedine Al-Qassam Brigades）發言人烏貝達（AbuObeida）說，如果以色列持續對加薩施壓軍事壓力，剩餘人質將「躺在棺材裡」被送回去。

聲明指出，已對看守俘虜的武裝分子提供「最新指示」，列出面對以色列軍方逼近的因應作為。

而在美國華府，白宮發布聲明表示，總統拜登對6名人質遭殺害感到「悲痛與憤怒」。

副總統、代表民主黨在今年11月爭奪白宮寶座的賀錦麗（Kamala Harris）則說，「哈瑪斯領袖將須付出代價」，又說「停火與人質協議早就該達成了」。

美國、埃及和卡達三方代表正在想辦法敲定加薩休戰協議，並且為了促成剩餘以色列人質獲釋，把關押在以色列監獄的巴勒斯坦囚犯當作交換條件。

拜登今天會見美方代表前表示，斡旋人員「幾近」達成能提交給以色列與哈瑪斯的最終提案。