哈瑪斯恐怖新規曝光！一旦以軍接近營救「即處決人質」

以色列時報報導，哈瑪斯9月2日承認殺害6名人質阻止以色列國防軍營救行動，同時聲明繼6月以軍成功救出4名人質後，內部便祭出新的特別命令，雖然並未說明具體細節，但是暗示一旦以軍接近就會處決人質。

哈瑪斯軍翼發言人歐貝達（Abu Obeida）在聲明中表示，自從以軍6月在中部城市紐瑟拉特（Nuseirat）的行動後，組織便對看守成員下達新的命令，一旦以軍接近關押人質的地方就會實施新規定。

以色列國防軍6月8日在加薩走廊中部兩處地點分別救出4名人質，這也是以哈戰爭爆發以來，以色列最大規模的人質營救行動。

歐貝達並未詳細說明新命令，但是以色列認為，哈瑪斯已經對內部下令，倘若以軍逐漸接近就處決人質。

先前以軍亦證實，最新發現的6名罹難人質死於被發現前幾天內不久。