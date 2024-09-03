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23歲人質加薩遭殺害 父母深情祭文悼念者心碎痛哭

中央社／ 華盛頓2日專電
23歲的以色列美籍公民高德柏格－波林11個月前被巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯俘虜，日前遭槍決。他的父母今天在喪禮深情悼念愛子，盼他的犧牲能成為其他人質獲釋的契機，許多悼念者心碎痛哭。圖／法新社
23歲的以色列美籍公民高德柏格－波林11個月前被巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯俘虜，日前遭槍決。他的父母今天在喪禮深情悼念愛子，盼他的犧牲能成為其他人質獲釋的契機，許多悼念者心碎痛哭。圖／法新社

23歲的以色列美籍公民高德柏格－波林11個月前被巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯俘虜，日前遭槍決。他的父母今天在喪禮深情悼念愛子，盼他的犧牲能成為其他人質獲釋的契機，許多悼念者心碎痛哭。

高德柏格－波林（Hersh Goldberg-Polin）的喪禮今天在耶路撒冷的一處墓園舉行，7歲與父母從美國搬到以色列，從此長眠於此。以色列總統總統赫佐格（Isaac Herzog）與數千民眾前往致哀，陪同家人送他最後一程。

「媽媽和我竭盡全力想找到能拯救你的方法。或許、就只是或許，你的犧牲能解救還沒獲釋的101名人質。你是一個富有夢想、思想開闊的人，你會繼續推動、督促大家重新思考這個地區的未來，」他的爸爸波林（John Polin）說。

「很抱歉，赫希（Hersh），我們辜負了你。我們所有人都辜負了你。」

高德柏格－波林和一群朋友去年10月7日到以色列南部參加音樂節，慶祝他23歲生日。哈瑪斯（Hamas）當天對以色列發動襲擊，殺害1200人，劫持255名人質，至今101人還未獲釋。根據以色列軍方說法，其中35人已死亡。

當時高德柏格－波林和朋友躲進一個防空洞，哈瑪斯成員向防空洞投擲多枚手榴彈，他把手榴彈撿起來往外丟，在這個過程中，他左手自手肘以下被炸斷，後來被哈瑪斯帶走。今年4月，他出現在哈瑪斯釋出的影片中，左手已被截肢。

高德柏格－波林可說是被綁架人質的代表，媒體報導，以色列許多地方貼有他的照片。他的父母積極奔走，希望促成人質釋放協議，母親高德柏格（RachelGoldberg）去年10月曾在聯合國大會演說、8月也在民主黨全代會演說。

「過去332天我有很多時間想我親愛的孩子赫希。在全世界所有母親中，上帝為什麼把赫希賜給我。我前世一定做了什麼，才有如此美麗的禮物，」高德柏格說。

她說，這陣子她天天恐懼、害怕、擔憂和驚慌，「這讓我喉嚨緊閉，讓我的靈魂像3度灼傷般劇痛」，但家人們卻確信他能平安歸來，只是結果並非如此。

「好了，親愛的孩子，現在開始你的旅程吧。我希望它能像你夢想中的旅行一樣美好。因為終於，我的甜心，終於、終於、終於、終於，你自由了，」她說，台下悼念者聽到這不禁心碎痛哭。「我會愛你，餘生每一天都會想念你，但你就在這，我知道你在。我只是需要教會自己以不同的方式感受到你」。

赫佐格悼念時，向高德柏格－波林道歉，「你7歲移民到以色列，披著以色列的國旗，卻無法保護你。我以以色列的名義請求你的原諒。」

以色列軍方8月31日在加薩走廊南部拉法市（Rafah）的一條地道尋獲6具人質遺體，包括高德柏格－波林，以及另外5名以色列人，分別是蓋特（Carmel Gat）、耶魯夏米（Eden Yerushalmi）、羅巴諾夫（Alexander Lobanov）、薩魯西（Almog Sarusi）和丹尼諾（Ori Danino），遺體均已運回以色列。

以色列當局說，他們是在48至72小時前遭哈瑪斯武裝分子近距離開槍殺害。

以色列對受哈瑪斯控制的加薩發動大規模軍事行動，戰爭至今11個月，已經造成超過4萬無辜巴勒斯坦平民的死亡。

美國總統拜登（Joe Biden）數月前與埃及和卡達合力推動協商，盼敲定停火、人質釋放協議。白宮說，拜登今天稍早與副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）聽取相關官員的簡報，指示繼續磋商。（編輯：陳承功）1130902

人質 以色列 哈瑪斯

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