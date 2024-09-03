抗議罷工失敗！內唐亞胡堅拒哈瑪斯停火條件 罕致歉挨批「通篇謊言」

繼以色列國防軍證實尋獲6名人質遺體，以色列總理內唐亞胡9月2日首度發表談話，無視國內外強烈的停火要求，堅持拒絕撤出加薩接壤埃及邊境的費城走廊，這是以哈停火談判的主要癥結。另外，內唐亞胡罕見為人質罹難致歉，家屬並不買單，痛批「通篇謊言」。

路透報導，內唐亞胡在晚間談話中告訴媒體，為了保障國家安全，以色列必須確保對費城走廊的控制，更稱該處是哈瑪斯的生命線，他說，「一旦撤離費城走廊，國際社會的壓力降導致我們更難重返」。

內唐亞胡說，費城走廊是哈瑪斯走私軍火武器的途徑。而哈瑪斯在停火談判中要求以軍必須全面撤出費城走廊。

另一方面，耶路撒冷郵報報導，內唐亞胡也在談話中罕見向人質家屬致歉，「我的心和國家的心都碎了」；對此以色列時報指出，人質家屬論壇（Hostages Families Forum）並不買單，痛批內唐亞胡「通篇謊言」。

而內唐亞胡位於耶路撒冷的宅邸外更聚集大批示威者抗議，示威者試圖越過警方架設的障礙物，導致雙方陷入衝突。

紐約時報指出，儘管人質罹難消息令以色列舉國悲痛震驚，但是9月2日的罷工行動成敗參半，當日後續的抗議也相對平靜，說明以色列國內對於如何結束在加薩的戰爭存在嚴重分歧。許多以色列人支持停火交換人質獲釋，但是還有以右派為主的人支持內唐亞胡出於國安考量拒絕達成協議。

紐時描述，大規模抗議和罷工未能說服內唐亞胡改變策略，鷹派右翼聯盟不僅敦促殲滅哈瑪斯，更嘲笑立即停火的呼籲等於投降，反映出以色列社會在以哈戰過程中日益加深的裂痕。