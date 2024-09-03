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以哈戰爭未歇 英國暫停向以色列出口部分武器

中央社／ 倫敦2日綜合外電報導

以色列持續與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）交戰之際，英國外相拉米表示，英方會立即暫停向以國發放30項武器出口許可，因為這些武器恐被用在嚴重違反國際人道法的行為。

英國將立即暫停向以色列發放大約350項武器出口許可之中的30項，其中包括戰機、直升機和無人機的零組件。

拉米（David Lammy）今天在國會說道，暫停許可的決定並不等於全面禁令或武器禁運。

拉米還強調，這項決定不會對以色列的安全產生實質性影響，英國將持續支持以色列依據國際法行使自衛權。

以色列外交部長卡茲（Israel Katz）則透過聲明指出，以色列對於英國政府所做的一連串決策感到失望，其中包括暫停向以色列發放部分武器出口許可的決定。

以色列 外交部 英國

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