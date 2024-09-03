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以哈停火協議 美擬本周提最終版

聯合報／ 編譯盧思綸、記者顏伶如／綜合報導

華盛頓郵報及美媒Axios一日引述美國政府高官和知情人士報導，白宮國安顧問蘇利文向加薩的美國籍人質家屬說，美國總統拜登二日上午會召集其國安團隊擬定策略，預計本周向以色列與哈瑪斯提出停火及釋放人質協議的最終版本。紐約時報二日報導說，美國副總統賀錦麗也預定參與討論。

據報導，以軍一日宣布在加薩找到六具人質遺體，包括生於美國加州，七歲時隨雙親移民以國、擁有美以雙重國籍的高德柏格–波林，使拜登政府促成協議的急迫性大增，加薩停火已來到「不接受就拉倒」的關鍵時刻。

前述六名遇害的人質中，有三人原本可能被列入停火協議的獲釋名單。拜登、蘇利文、負責協調中東和北非事務的特使麥格克與幾位高階顧問，一日跟美籍倖存人質家屬舉行視訊會議。麥格克坦言不確定能否敲定協議，但仍有機會，希望最快在兩周內達成。

前述高階顧問對人質家屬說，華府可能在幾天內，向以、哈提出美方的過渡方案更新版本，並給予以哈雙方一周考慮並回覆。這些顧問還說，上周在埃及開羅和卡達杜哈的談判取得重大斬獲，在協議第一階段應釋放的人質與巴勒斯坦囚犯名單上有所進展。

美國已持續與同樣居間的埃及和卡達商討協議的最終版本，若以哈雙方未能接受，屆時恐代表美國主導的協議談判破局。一位美國高官直言，「你不能談（判）個沒完，到某個時間點，整個程序就必須喊停」。

人質 拜登 美國

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