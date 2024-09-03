以色列大罷工 50萬人上街促停火

對以軍一日指稱在加薩地道內尋獲六名遭巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯綁架的人質遺體，引發以色列民眾憤怒悲痛，以國強大的以色列總工會宣布全國二日大罷工，施壓總理內唐亞胡立即達成停火和釋放人質協議。

以色列總工會會長巴大維表明，「唯有我們全面介入，才能撼動必須加以撼動的人士」。他並意有所指地說，出於（以國國內）政治考量造成協議沒進展，這令人無法接受。以色列製造業協會亦力挺大罷工，指控政府未能盡到將人質活著帶回來的道德義務。以國前總理、在野領袖拉皮德同樣表態支持。

加薩地道發現6人遺體

以軍一日上午說，在南加薩的拉法市，發現年僅廿三歲、擁有以色列及美國雙重國籍的高德柏格–波林等六具遺體。以國衛生部在驗屍後表示，人質是在八月廿九日或卅日遭近距離擊斃。以軍還說，他們罹難的時間很可能是在以軍官兵到現場前不久，發現屍體時，官兵尚在接戰狀態，位置在地下數十公尺深，距上周才幸運獲救的人質阿爾卡迪位置僅一公里。

尋獲兩女、四男共六具遺體的消息傳出後，人質家屬及以色列民眾悲憤填膺，直到一日傍晚，以國大城特拉維夫約卅萬人走上街頭抗議。有以媒估計，以國前兩大城耶路撒冷與特拉維夫以及其他城市，共五十多萬人響應示威遊行。

群眾在耶路撒冷封鎖街道並在總理官邸外表達訴求；特拉維夫高速公路交流道擠滿群眾，畫面可見國旗旗海和印有遇害人質照片的布條及標語，寫有「停戰」和「現在帶他們回家」等字句。

在特拉維夫抗議活動的舞台上，停有六具覆蓋以國國旗的棺材，象徵六名遇害人質，台上講者要求內唐亞胡領導的以國聯合政府與哈瑪斯達成協議，好讓剩餘的一○一名人質獲釋。美聯社報導說，一日以國多地舉行的示威活動，規模似是以、哈開戰十一個月以來最大。

250名人質約3分之1罹難

有以媒引述以國官員估計報導，其中約三分之一人質已罹難；另據華爾街日報報導，還有九十七名人質倖存。以國警方則以阻礙交通為由，動用高壓水槍及閃光彈驅散封鎖道路的群眾，多人被捕。據以國統計，哈瑪斯去年十月發動突襲後，共劫持約二五○名人質。

以國最大工會以色列總工會二日亦響應，藉由號召全國性罷工進一步施壓以國政府，自二日一早六時展開，機場則自同日上午八時起暫停營運。此舉旨在癱瘓或使以國經濟的幾大部門，包括銀行、衛生醫療和最大的特拉維夫班古里昂機場停止運作。以國多地學校、醫院與地方政府辦公室也關閉，耶路撒冷輕軌系統二日一度停駛。

極右派的以國財長史莫崔赫已向總檢察長巴哈拉夫–米亞拉提出緊急要求，對大罷工頒布禁令，其理由是於法無據，並意圖「不正當」地影響政治人物在國安相關議題上的重大決策，而且以國正值戰時，出境航班關閉將導致重大經濟後果。

以國法院二日做出回應，下令結束大罷工。巴大維隨即聲明，「我們活在一個法治國，尊重法院裁決。因此本人（以會長身分）指示所有勞工在（當天）下午二時半返回工作崗位」。惟以國「人質及失蹤家庭論壇」呼籲抗議人士留守街頭，持續施壓內唐亞胡達成協議。