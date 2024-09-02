快訊

多錯1題沒第一志願可讀 竹竹苗5267人連署要求會考計分改制

熊熊火光駭人…台中潭子修配廠「全面燃燒」 鐵皮屋火勢猛烈

以勞工法院下令結束罷工抗議 以色列總工會會長：尊重決定

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
以色列示威者1日封鎖特拉維夫阿亞隆高速公路。歐新社
以色列示威者1日封鎖特拉維夫阿亞隆高速公路。歐新社

英國衛報報導，以色列勞工法院下令當地時間2日下午2時30分（台灣時間晚間7時30分）前結束罷工抗議。以色列時報（Times of Israel）報導，以色列總工會（Histadrut）會長巴大維表示，尊重勞工法院決定。

巴大維聲明說：「重要的是，我要強調團結罷工是重要措施，而我也支持。儘管有人試圖將這類團結行為描繪成政治行為，成千上萬的公民已用他們的行動投票。我感謝你們每一個人，你們證明人質的命運沒有左派和右派之分，只有生死之分。我們不會允許人命被拋棄。」

同時， 倡議團體「人質及失蹤家庭論壇」（Hostages and Missing Families Forum）鼓勵大眾，即使法院下令結束罷工抗議，仍繼續這麼做。他們表示：「這和罷工抗議無關，關乎救援101名被內唐亞胡、內閣8月29日的決策拋棄的人質。」

「人質及失蹤家庭論壇」所指決策，是指以色列安全內閣8月29日表決通過，讓以色列國防軍（IDF）繼續留在埃及與加薩之間的費城走廊（Philadelphi Corridor）。IDF在費城走廊的去留是以哈停火談判主要癥結，哈瑪斯始終表達反對。

人質 以色列 罷工

延伸閱讀

台灣海運首次取得合法罷工權 工會：本周公布罷工期程

以財長下令罷工就沒薪水：不允許工會把國家搞得天翻地覆

全國怒吼！以色列各地響應罷工施壓停火 最大機場停擺 學校醫院關閉

6名人質之死：以色列爆發50萬人抗議，訴求納坦雅胡達成停火協議

相關新聞

以財長下令罷工就沒薪水：不允許工會把國家搞得天翻地覆

美國NBC報導，以色列財政部長史莫崔赫（Bezalel Smotrich）要求頒布禁令停止2日的以色列全國罷工，這次罷工...

以色列特拉維夫示威爆警民衝突 已知29人被逮

美國ABC新聞報導，以色列特拉維夫1日晚間示威活動爆發警方和抗議者衝突。警方指控抗議者做出「野蠻破壞行為」，已逮捕29人...

以勞工法院下令結束罷工抗議 以色列總工會會長：尊重決定

英國衛報報導，以色列勞工法院下令當地時間2日下午2時30分（台灣時間晚間7時30分）前結束罷工抗議。以色列時報（Time...

黎巴嫩政黨控真主黨 無視人民意願與以色列開戰

黎巴嫩基督教政黨「黎巴嫩力量」領導人今天指責，什葉派基本教義組織「真主黨」在未徵求人民意見的情況下，將國家拖入與以色列的...

全國怒吼！以色列各地響應罷工施壓停火 最大機場停擺 學校醫院關閉

6名人質上周末在加薩遭哈瑪斯射殺罹難，引爆以色列社會怒火，以色列工會與商界領袖聯手號召罷工行動，施壓總理內唐亞胡達成停火...

6名人質之死：以色列爆發50萬人抗議，訴求納坦雅胡達成停火協議

6名遭哈瑪斯俘虜的以色列人質遺體在加薩南部一處地道被發現，因而引發以色列全國大規模抗議，50萬抗議者湧上耶路撒冷、特拉維夫等城市街頭，指責總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）沒有採取足夠措施達成協議導致人質死亡。6名人質遺體是以色列國防軍（IDF）在8月31日發現，身分已確認，IDF表示這些人質是在其部隊到達前不久被哈瑪斯所殺。哈瑪斯將其殺害人質的原因怪罪以色列拒簽停火協議，宣稱「以色列人應該在納坦雅胡和協議之間做出選擇」，而以色列國內爆發的抗議，使納坦雅胡面對越來越大的政治壓力。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。