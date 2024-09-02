以勞工法院下令結束罷工抗議 以色列總工會會長：尊重決定

英國衛報報導，以色列勞工法院下令當地時間2日下午2時30分（台灣時間晚間7時30分）前結束罷工抗議。以色列時報（Times of Israel）報導，以色列總工會（Histadrut）會長巴大維表示，尊重勞工法院決定。

巴大維聲明說：「重要的是，我要強調團結罷工是重要措施，而我也支持。儘管有人試圖將這類團結行為描繪成政治行為，成千上萬的公民已用他們的行動投票。我感謝你們每一個人，你們證明人質的命運沒有左派和右派之分，只有生死之分。我們不會允許人命被拋棄。」

同時， 倡議團體「人質及失蹤家庭論壇」（Hostages and Missing Families Forum）鼓勵大眾，即使法院下令結束罷工抗議，仍繼續這麼做。他們表示：「這和罷工抗議無關，關乎救援101名被內唐亞胡、內閣8月29日的決策拋棄的人質。」

「人質及失蹤家庭論壇」所指決策，是指以色列安全內閣8月29日表決通過，讓以色列國防軍（IDF）繼續留在埃及與加薩之間的費城走廊（Philadelphi Corridor）。IDF在費城走廊的去留是以哈停火談判主要癥結，哈瑪斯始終表達反對。