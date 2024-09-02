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以色列特拉維夫示威爆警民衝突 已知29人被逮
美國ABC新聞報導，以色列特拉維夫1日晚間示威活動爆發警方和抗議者衝突。警方指控抗議者做出「野蠻破壞行為」，已逮捕29人，理由包括妨害治安、襲警和破壞行為。
警方聲明表示，暴力事件發生在特拉維夫卡普蘭交叉口（Kaplan Junction），「數百名抗議者」離開獲准的示威區域，前往阿亞隆高速公路（Ayalon Highway），「意圖擾亂交通和公共秩序」。一些抗議者「暴力推擠路障和員警，導致雙方爆發衝突，其中一名女警受傷並失去意識」，已送醫治療。
警方表示，員警試圖清理現場時，一些抗議者「突破安全線封鎖阿亞隆高速公路，還發射煙火，差點射中員警」。
以色列警方表示，強烈譴責破壞行為和針對員警的暴力行為，將對應該負起責任的人採取法律行動。
以軍1日在加薩尋獲6名人質遺體後，特拉維夫、耶路撒冷和其他以國城市街頭1日晚間共聚集多達50萬人示威，施壓總理內唐雅胡盡快達成停火談判，協助人質獲釋。
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