以色列特拉維夫示威爆警民衝突 已知29人被逮

6名遭哈瑪斯俘虜的以色列人質遺體在加薩南部一處地道被發現，因而引發以色列全國大規模抗議，50萬抗議者湧上耶路撒冷、特拉維夫等城市街頭，指責總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）沒有採取足夠措施達成協議導致人質死亡。6名人質遺體是以色列國防軍（IDF）在8月31日發現，身分已確認，IDF表示這些人質是在其部隊到達前不久被哈瑪斯所殺。哈瑪斯將其殺害人質的原因怪罪以色列拒簽停火協議，宣稱「以色列人應該在納坦雅胡和協議之間做出選擇」，而以色列國內爆發的抗議，使納坦雅胡面對越來越大的政治壓力。

2024-09-02 13:17