快訊

地牛翻身！花蓮外海16點26分規模5.5地震 最大震度4級

京華城案先聲押彭振聲 柯文哲「插隊」先開羈押庭？原因曝光

膽大！華為對決蘋果發表會曝光「顛覆性新品」 網力捧：我會買

黎巴嫩政黨控真主黨 無視人民意願與以色列開戰

中央社／ 貝魯特1日綜合外電報導
黎巴嫩基督教政黨「黎巴嫩力量」領導人今天指責，什葉派基本教義組織「真主黨」在未徵求人民意見的情況下，將國家拖入與以色列的戰爭。路透
黎巴嫩基督教政黨「黎巴嫩力量」領導人今天指責，什葉派基本教義組織「真主黨」在未徵求人民意見的情況下，將國家拖入與以色列的戰爭。路透

黎巴嫩基督教政黨「黎巴嫩力量」領導人今天指責，什葉派基本教義組織「真主黨」在未徵求人民意見的情況下，將國家拖入與以色列的戰爭

法新社報導，領導黎巴嫩力量（Lebanese Forces）的前軍事強人季吉（Samir Geagea）在一場攻擊真主黨的演說中，指責真主黨（Hezbollah）「沒收黎巴嫩人民對戰爭與和平的決定，彷彿這個國家不存在」。黎巴嫩力量是國會主要基督教派政黨。

自以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）去年10月爆發戰爭以來，真主黨幾乎每天都與以色列跨境交火，以支持其巴勒斯坦盟友，但黎巴嫩力量和其他政黨對此表示反對。

季吉在黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）北部向支持者發表演說時指出，這些衝突是「黎巴嫩人民拒絕接受，卻被強加在他們身上的一場戰爭」。

他補充說：「這是一場黎巴嫩人民不想要的戰爭，政府對此卻沒有發言權。這場戰爭對黎巴嫩沒有好處，且不僅沒有為加薩（Gaza）帶來任何好處，也沒有為其減輕絲毫痛苦。」

戰爭 真主黨 黎巴嫩

延伸閱讀

全國怒吼！以色列各地響應罷工施壓停火 最大機場停擺 學校醫院關閉

6名人質之死：以色列爆發50萬人抗議，訴求納坦雅胡達成停火協議

以色列50萬人上街示威 全國大罷工施壓政府救人

黎巴嫩的國中之國：「武裝政黨」真主黨，與錯綜難解的內外衝突

相關新聞

全國怒吼！以色列各地響應罷工施壓停火 最大機場停擺 學校醫院關閉

6名人質上周末在加薩遭哈瑪斯射殺罹難，引爆以色列社會怒火，以色列工會與商界領袖聯手號召罷工行動，施壓總理內唐亞胡達成停火...

6名人質之死：以色列爆發50萬人抗議，訴求納坦雅胡達成停火協議

6名遭哈瑪斯俘虜的以色列人質遺體在加薩南部一處地道被發現，因而引發以色列全國大規模抗議，50萬抗議者湧上耶路撒冷、特拉維夫等城市街頭，指責總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）沒有採取足夠措施達成協議導致人質死亡。6名人質遺體是以色列國防軍（IDF）在8月31日發現，身分已確認，IDF表示這些人質是在其部隊到達前不久被哈瑪斯所殺。哈瑪斯將其殺害人質的原因怪罪以色列拒簽停火協議，宣稱「以色列人應該在納坦雅胡和協議之間做出選擇」，而以色列國內爆發的抗議，使納坦雅胡面對越來越大的政治壓力。

黎巴嫩政黨控真主黨 無視人民意願與以色列開戰

黎巴嫩基督教政黨「黎巴嫩力量」領導人今天指責，什葉派基本教義組織「真主黨」在未徵求人民意見的情況下，將國家拖入與以色列的...

最後通牒？白宮顧問證實：拜登本周提最終版以哈停火協議

政治新聞網Axios報導，2名直接知情人士透露，白宮國安顧問蘇利文9月1日向美國籍加薩人質家屬透露，總統拜登9月2日將召...

人質遺體引爆民怒！以色列街頭湧50萬人抗議 最大工會揚言全面罷工

以色列國防軍9月1日證實在加薩尋獲6具人質遺體，引爆國內廣大民眾怒火，當日晚間將近10萬人聚集首都特拉維夫街頭示威，而以...

以色列防長籲總理簽以哈停火協議 儘快救回人質

以色列國防部長葛朗特今天呼籲總理內唐亞胡與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯達成停火協議，以救回仍押在加薩走廊的人質。去年10月遭挾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。