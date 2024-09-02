黎巴嫩政黨控真主黨 無視人民意願與以色列開戰

黎巴嫩基督教政黨「黎巴嫩力量」領導人今天指責，什葉派基本教義組織「真主黨」在未徵求人民意見的情況下，將國家拖入與以色列的戰爭。

法新社報導，領導黎巴嫩力量（Lebanese Forces）的前軍事強人季吉（Samir Geagea）在一場攻擊真主黨的演說中，指責真主黨（Hezbollah）「沒收黎巴嫩人民對戰爭與和平的決定，彷彿這個國家不存在」。黎巴嫩力量是國會主要基督教派政黨。

自以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）去年10月爆發戰爭以來，真主黨幾乎每天都與以色列跨境交火，以支持其巴勒斯坦盟友，但黎巴嫩力量和其他政黨對此表示反對。

季吉在黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）北部向支持者發表演說時指出，這些衝突是「黎巴嫩人民拒絕接受，卻被強加在他們身上的一場戰爭」。

他補充說：「這是一場黎巴嫩人民不想要的戰爭，政府對此卻沒有發言權。這場戰爭對黎巴嫩沒有好處，且不僅沒有為加薩（Gaza）帶來任何好處，也沒有為其減輕絲毫痛苦。」