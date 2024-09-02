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全國怒吼！以色列各地響應罷工施壓停火 最大機場停擺 學校醫院關閉
6名人質上周末在加薩遭哈瑪斯射殺罹難，引爆以色列社會怒火，以色列工會與商界領袖聯手號召罷工行動，施壓總理內唐亞胡達成停火協議。當地時間9月2日上午，以色列大部分地區經濟活動陷入停擺，全國各地多處學校與地方政府辦公室關閉，特拉維夫本古里安國際機場工人也響應罷工，反映以色列民眾自以哈戰爭爆發至今最廣泛的反政府情緒。
衛報指出，深具影響力的以色列總工會（Histadrut）已經在當地時間9月2日凌晨6時開始罷工行動。紐約時報引述該工會資深官員勒納（Peter Lerner）亦證實罷工已經開始。
紐時指出，以色列各地學校、醫院與市政府辦公室都關閉，還有許多私人企業也加入罷工；耶路撒冷輕軌系統將停運至當日午間。
而以色列最大的機場、位於首都的本古里安國際機場員工表示，將在當日部分時段進行罷工。
衛報指出，本古里安機場將在當地時間上午8點關閉，且並不清楚關閉將維持多久。
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