以色列50萬人上街示威 全國大罷工施壓政府救人

以色列軍方在加薩（Gaza）發現6具人質遺體後，大規模抗議活動席捲以色列，要求政府採取更多行動。以色列主要工會今天發起全國性大罷工，企圖迫使政府達成停火協議。

綜合路透社和法新社報導，以色列領導層因未能與哈瑪斯（Hamas）達成停火協議讓人質獲釋，群眾不滿情緒日益高漲。

倡議團體人質及失蹤家庭論壇（Hostages andMissing Families Forum）說，迫切需要透過談判，達成「釋放人質協議」。

聲明表示：「在這幾個月的協調努力中，如果不是因為拖延、破壞和找藉口，6名人質『可能還活著』。」

以色列媒體估計，耶路撒冷、特拉維夫和其他城市有多達50萬人上街示威，他們要求總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）採取更多措施，讓剩下的101名人質返家。以色列官員估計，其中約1/3人質已經死亡。

在耶路撒冷，抗議群眾封鎖街道，並在總理官邸外示威。空拍畫面顯示，特拉維夫的主要高速公路擠滿示威者，他們高舉以色列國旗以及印有遇害人質照片的布條和標語。

以色列電視畫面顯示，警方以高壓水槍驅散封鎖道路的示威者。以國媒體報導，有29人被捕。

以色列軍方在加薩走廊南部拉法市（Rafah）的一條地道尋獲6具人質遺體，分別是蓋特（CarmelGat）、高德柏格－波林（Hersh Goldberg-Polin）、耶魯夏米（Eden Yerushalmi）、羅巴諾夫（AlexanderLobanov）、薩魯西（Almog Sarusi）和丹尼諾（OriDanino）。以色列軍方發言人哈加里（Daniel Hagari）說，他們的遺體已經運回以色列。

以色列衛生部發言人說，根據鑑識結果，這些人質是在48至72小時前「遭哈瑪斯恐怖分子近距離開槍殺害」。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）面臨各界施壓，要求達成停火協議，讓剩餘人質獲釋，結束近11個月的加薩戰爭。他表示，在抓到罪魁禍首之前，以色列不會善罷干休，「殺害人質者不想達成協議」。

哈瑪斯高階官員則說，以色列拒絕簽署停火協議，應對人質喪命負責。

根據以色列統計，哈瑪斯和其他武裝分子在去年10月7日對以色列發動突襲，殺害約1200人，並劫持約250名人質，以色列旋即對加薩展開報復攻擊。

自此之後，以色列的攻勢已將這塊人口230萬飛地的大部分地區夷為平地。加薩衛生部稱，至少有4萬738名巴勒斯坦人喪命，流離失所者生活條件惡劣，避難處不足，饑荒危機迫在眉睫。