以色列大罷工迫達成人質協議 衝擊經濟機場也關閉

以色列士兵在加薩走廊發現6具人質遺體後，以色列主要工會今天要求進行全國大罷工。以色列軍方正在加薩走廊對巴勒斯坦好戰分子作戰。

法新社報導，數以萬計以色列人今晚在特拉維夫（Tel Aviv）和其他城巿街道上聚集，對政府進行抗議，並且呼籲就釋放人質一事達成協議。

軍方指出，昨天在加薩南部「拉法（Rafah）地區一條地道」發現6名人質的遺體。

巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯（Hamas）去年10月7日突襲以色列期間挾持251名人質，事件引爆持續中的加薩戰爭。軍方指出，仍被扣留在加薩走廊（Gaza Strip）的97人中有33人已經喪生。

運動組織「人質及失蹤家庭論壇」（Hostages andMissing Families Forum）強調，談判「達成返還人質協議」有其迫切必要性。

聲明指出，長達數月調停努力「若未遭拖延、破壞和一再找藉口」，這6名人質「很可能依然健在」。家屬要求展開全國性罷工，以迫使政府達成協議。

深具影響力的以色列總工會（Histadrut）會長巴大維（Arnon Bar-David）不久之後就表示，為支持人質，明天「全面罷工」。

他說：「我已經達成結論，唯有我們介入才憾動得了必須遭到憾動的人。從明天上午6時開始，整個以色列經濟將會進入全面罷工…出於政治考量導致協議沒有進展，這令人無法接受。」

路透社報導，巴大維表示，以色列主要機場特拉維夫班古里昂機場（Ben Gurion Airport）將於當地時間明天上午8時關閉。經濟中心特拉維夫明天部分時段不提供巿政服務。

以色列製造業協會（Manufacturers Association ofIsrael）支持這場罷工，指控政府未能履行將人質活著帶回來的「道德義務」。

在野領袖、前總理拉皮德（Yair Lapid）稍早也支持此一罷工行動。