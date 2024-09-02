快訊

柯文哲回家了！小草要北檢道歉 館長離開前「這句」超嗆

以色列大罷工迫達成人質協議 衝擊經濟機場也關閉

中央社／ 耶路撒冷1日綜合外電報導

以色列士兵在加薩走廊發現6具人質遺體後，以色列主要工會今天要求進行全國大罷工。以色列軍方正在加薩走廊對巴勒斯坦好戰分子作戰。

法新社報導，數以萬計以色列人今晚在特拉維夫（Tel Aviv）和其他城巿街道上聚集，對政府進行抗議，並且呼籲就釋放人質一事達成協議。

軍方指出，昨天在加薩南部「拉法（Rafah）地區一條地道」發現6名人質的遺體。

巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯（Hamas）去年10月7日突襲以色列期間挾持251名人質，事件引爆持續中的加薩戰爭。軍方指出，仍被扣留在加薩走廊（Gaza Strip）的97人中有33人已經喪生。

運動組織「人質及失蹤家庭論壇」（Hostages andMissing Families Forum）強調，談判「達成返還人質協議」有其迫切必要性。

聲明指出，長達數月調停努力「若未遭拖延、破壞和一再找藉口」，這6名人質「很可能依然健在」。家屬要求展開全國性罷工，以迫使政府達成協議。

深具影響力的以色列總工會（Histadrut）會長巴大維（Arnon Bar-David）不久之後就表示，為支持人質，明天「全面罷工」。

他說：「我已經達成結論，唯有我們介入才憾動得了必須遭到憾動的人。從明天上午6時開始，整個以色列經濟將會進入全面罷工…出於政治考量導致協議沒有進展，這令人無法接受。」

路透社報導，巴大維表示，以色列主要機場特拉維夫班古里昂機場（Ben Gurion Airport）將於當地時間明天上午8時關閉。經濟中心特拉維夫明天部分時段不提供巿政服務。

以色列製造業協會（Manufacturers Association ofIsrael）支持這場罷工，指控政府未能履行將人質活著帶回來的「道德義務」。

在野領袖、前總理拉皮德（Yair Lapid）稍早也支持此一罷工行動。

人質 以色列 罷工

延伸閱讀

以色列防長籲總理簽以哈停火協議 儘快救回人質

以色列消息人士曝6名遇害人質死因：屍檢報告顯示遭槍殺身亡

以色列內鬨是真的？防長發文籲國會「推翻阻礙停火談判的決定」

責任歸誰？以軍尋獲6人質遇害遺體 以國總理內唐亞胡和哈瑪斯互槓

相關新聞

以色列防長籲總理簽以哈停火協議 儘快救回人質

以色列國防部長葛朗特今天呼籲總理內唐亞胡與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯達成停火協議，以救回仍押在加薩走廊的人質。去年10月遭挾...

以色列消息人士曝6名遇害人質死因：屍檢報告顯示遭槍殺身亡

美國NBC報導，以色列消息人士表示，稍早以軍在加薩南部拉法一處地下隧道發現的六名人質遺體，而屍檢報告表明，他們是被挾持他...

以色列人質家屬號召罷工 要求政府達成人質釋放協議

以色列人質的家屬呼籲全國民眾從今天晚間開始進行大罷工，施壓政府達成協議，確保仍被關押在加薩走廊（Gaza Strip）的人...

以色列內鬨是真的？防長發文籲國會「推翻阻礙停火談判的決定」

多間以色列媒體先前報導，以國總理內唐亞胡和國防部長加蘭特在8月29日晚間的安全內閣會議，針對加薩人質釋放和停火協議條款中...

以軍於約旦河西岸展開反恐行動 以色列3警遭槍擊喪命

（中央社巴勒斯坦自治區塔爾庫米亞1日綜合外電報導）以色列軍方上週起在占領的約旦河西岸北部地區展開大規模軍事行動。以國官員...

責任歸誰？以軍尋獲6人質遇害遺體 以國總理內唐亞胡和哈瑪斯互槓

以色列國防軍（IDF）稍早證實8月31日在加薩南部拉法一處地下隧道發現六名人質遺體，初判是在部隊抵達前遭哈瑪斯殺害，並稱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。