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以色列防長籲總理簽以哈停火協議 儘快救回人質

中央社／ 耶路撒冷1日綜合外電報導

以色列國防部長葛朗特今天呼籲總理尼坦雅胡與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯達成停火協議，以救回仍押在加薩走廊的人質。去年10月遭挾持的以國人質中，有6人的遺體已經運回國。

路透社報導，葛朗特（Yoav Gallant）在社群媒體X平台發文：「對於遭到冷血殺害的被綁架者來說，一切都已太遲，但仍遭哈瑪斯（Hamas）囚禁的人質必須送回家。」

他還說，政治-安全內閣必須立即召開會議，並推翻8月29日做出的決定。

葛朗特意指以色列內閣堅持將部隊留在加薩走廊（Gaza Strip）南部「費城走廊」（Philadelphicorridor）的決定，這是加薩南部與埃及接壤的一條14.5公里長狹窄土地。

尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）堅持不撤離費城走廊的駐軍，以阻止哈瑪斯從埃及走私武器。這被視為以色列與哈瑪斯停火協議的主要障礙之一，目前埃及和卡達正斡旋兩方的談判。

以哈戰爭期間，葛朗特已經多次在停火和換俘協議的問題上，與尼坦雅胡及強硬派民族主義官員意見相左。

據信仍在加薩走廊的101名以色列和外國人質中，約有1/3已喪命，其他人則是命運未卜。

以色列媒體報導指出，8月29日的內閣會議上，葛朗特就費城走廊問題與尼坦雅胡爭執，他還警告，達成換俘協議的時間已經所剩不多。

人質 以色列 哈瑪斯

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