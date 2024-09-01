以色列人質家屬號召罷工 要求政府達成人質釋放協議
以色列人質的家屬呼籲全國民眾從今天晚間開始進行大罷工，施壓政府達成協議，確保仍被關押在加薩走廊（Gaza Strip）的人質能被釋放。
法新社報導，以色列軍方在加薩走廊南部拉法市（Rafah）的一條地道尋獲6具人質遺體後，激起人質家屬的憤慨和怒氣，因此號召發動罷工。
倡議團體「人質及失蹤家庭論壇」（Hostages and Missing Families Forum）呼籲「大眾加入大規模示威，要求國家全面停止行動，並立即執行釋放人質的協議」。
「人質及失蹤家庭論壇」敦促以色列人參與今天晚間在特拉維夫（Tel Aviv）舉行的示威，並請求該國強大的以色列總工會（Histadrut）參與罷工。
以色列反對派領袖拉皮德（Yair Lapid）也呼籲進行「大罷工」。他在自身臉書（Facebook）頁面寫道：「他們還活著，但（以色列總理）尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）和他的死亡內閣決定不救他們。」
「還有一些人質活著，我們仍然可以達成協議。」
數家企業宣布了支持人質家屬的措施，其中包括連鎖影城Lev和一些餐廳，他們表示，將在今晚停止營業以示支持。
自巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）去年10月7日對以色列發動突襲，引發戰爭後，被擄人質的親友每週都會舉行示威，抗議尼坦雅胡的右翼政府。
巴勒斯坦武裝組織在突襲中擄走251名人質，目前有97人仍被扣在加薩走廊，以軍稱其中33人已死亡。
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