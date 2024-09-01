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以色列內鬨是真的？防長發文籲國會「推翻阻礙停火談判的決定」

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
圖為以色列國防部長加蘭特，去年9月於德國柏林和德國防長皮斯托裡烏斯出席聯合記者會時拍攝。路透
圖為以色列國防部長加蘭特，去年9月於德國柏林和德國防長皮斯托裡烏斯出席聯合記者會時拍攝。路透

多間以色列媒體先前報導，以國總理內唐亞胡國防部長加蘭特在8月29日晚間的安全內閣會議，針對加薩人質釋放和停火協議條款中，關於以軍在埃及與加薩之間的「費城走廊」（Philadelphi Corridor）去留爆發激烈衝突。但安全內閣表決仍以八比一壓倒性通過內唐亞胡讓以軍留下的提議，加蘭特是唯一投反對票的人。美國NBC報導，加蘭特呼籲以國國會（Knesset）推翻8月29日的停火協議相關決策。

以軍在加薩走廊的去留是以哈停火談判主要癥結點，而哈瑪斯反對這個條款。NBC指出，內唐亞胡堅持讓以軍留在費城走廊，阻礙停火談判進展。當天的決策也激怒人質親屬團體「人質和失蹤家屬論壇」（Hostages and Missing Families Forum）。

加蘭特在社群媒體X發文表示：「政治安全內閣立刻召開會議並扭轉周四（8月29日）做出的決策。這對已經被冷血殺害的人質已經太晚了。尚被哈瑪斯挾持的人質必須被送回家。」

人質 內唐亞胡 內閣 哈瑪斯 國防部

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