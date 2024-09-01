以軍於約旦河西岸展開反恐行動 以色列3警遭槍擊喪命

（中央社巴勒斯坦自治區塔爾庫米亞1日綜合外電報導）以色列軍方上週起在占領的約旦河西岸北部地區展開大規模軍事行動。以國官員表示，以方車輛今天在希布倫市附近遭到槍擊，造成至少3名警察喪生。

法新社報導，約旦河西岸的以色列警察局局長李威（Ouzi Levy）在希布倫市（Hebron）附近、鄰近塔爾庫米亞（Tarqumiya）檢查哨的案發現場告訴媒體記者，「今天早上，3名警察在槍擊中喪生。」

以色列緊急救護組織「紅色大衛之星」（Magen David Adom）稍早表示，共有3人身亡，包括2男1女。

該組織在聲明中援引2名緊急救援人員的說法稱，「這是一起很嚴重的攻擊。我們看到路邊的土堆上有1輛汽車，車上有彈痕。」

極右派的以國國家安全部長班吉維爾（Itamar Ben Gvir）今天也親自視察案發現場，並呼籲在該地區設立更多檢查哨。

他告訴記者，以色列人的生命權「比巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）轄下居民的行動自由更加重要」。

他還說，「與其釋放恐怖分子，不如朝他們的頭部開槍。」

以色列8月28日在約旦河西岸發起大規模軍事行動以來，至少已有22名巴人被殺，其中包括哈瑪斯（Hamas）和其盟友伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）的14名武裝分子。

自8月30日以來，以軍的行動都集中在哲寧（Jenin）及當地的難民營。當地人口稠密，長期以來都是巴勒斯坦武裝組織的堡壘所在。

據聯合國統計，自去年10月7日以哈戰爭爆發以來，約有650名巴人在約旦河西岸遭以軍和屯墾者殺害。

以國官方數據則顯示，在同一時期，至少有23名以國人在該領土的維安行動中喪生。