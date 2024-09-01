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責任歸誰？以軍尋獲6人質遇害遺體 以國總理內唐亞胡和哈瑪斯互槓
以色列國防軍（IDF）稍早證實8月31日在加薩南部拉法一處地下隧道發現六名人質遺體，初判是在部隊抵達前遭哈瑪斯殺害，並稱已確認身分並通知家屬，及將遺體運回國。
英國天空新聞報導，以國總理內唐亞胡表示，以國抓到要為殺害六名人質負責的人之前不會停歇，並稱以國致力達成停火協議，釋放剩餘人質和確保以國安全。不過，巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯反控以國和美國，稱六名人質遇害是他們的責任。
內唐亞胡在一份聲明中說：「我對殺害我們人質的哈瑪斯恐怖分子，以及他們的領袖說—血債血還（your blood is on your head）。我們不會停歇也不會沉默，我們會追擊你們，會抓住並懲罰你們，也會追究你們的責任。誰謀殺人質，就是不想達成協議。」
內唐亞胡一直被批評未能將人質安全帶回國，及未能實施停火和人質釋放協議。
哈瑪斯則反控六名人質遇害責任在美以兩國。哈瑪斯資深官員黎希（Izzat al-Rishq）表示，如果以國接受哈瑪斯7月同意支持的停火協議，那這些人質還會活著。哈瑪斯當時提議，他們釋放人質換取停火，而以國撤軍並釋放大量巴勒斯坦囚犯。
然而，內唐亞胡曾指控哈瑪斯破壞正在進行的停火談判。
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