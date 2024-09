責任歸誰？以軍尋獲6人質遇害遺體 以國總理內唐亞胡和哈瑪斯互槓

以色列國防軍(IDF)稍早證實8月31日在加薩南部拉法一處地下隧道發現六名人質遺體,初判是在部隊抵達前遭哈瑪斯殺害,並稱已確認身分並通知家屬,及將遺體運回國。

英國天空新聞報導,以國總理內唐亞胡表示,以國抓到要為殺害六名人質負責的人之前不會停歇,並稱以國致力達成停火協議,釋放剩餘人質和確保以國安全。不過,巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯反控以國和美國,稱六名人質遇害是他們的責任。

內唐亞胡在一份聲明中說:「我對殺害我們人質的哈瑪斯恐怖分子,以及他們的領袖說—血債血還(your blood is on your head)。我們不會停歇也不會沉默,我們會追擊你們,會抓住並懲罰你們,也會追究你們的責任。誰謀殺人質,就是不想達成協議。」

內唐亞胡一直被批評未能將人質安全帶回國,及未能實施停火和人質釋放協議。

哈瑪斯則反控六名人質遇害責任在美以兩國。哈瑪斯資深官員黎希(Izzat al-Rishq)表示,如果以國接受哈瑪斯7月同意支持的停火協議,那這些人質還會活著。哈瑪斯當時提議,他們釋放人質換取停火,而以國撤軍並釋放大量巴勒斯坦囚犯。

然而,內唐亞胡曾指控哈瑪斯破壞正在進行的停火談判。