尋獲6名人質遺體…以軍確認身分並將遺體運回 初判部隊到達前不久遇害

以色列國防軍（IDF）8月31日證實在加薩行動期間尋獲若干人質遺體，其中一名23歲以色列裔美國男子戈登–玻林（Hersh Goldberg-Polin）的家屬9月1日證實他已罹難。目前此事又有新的進度。英國BBC報導，IDF聲明說他們當時在南部拉法一處地下隧道發現戈登–玻林等六名人質遺體，並已確認所有人質身分及通知家屬，且已將遺體運回國。

IDF發言人哈加里（Daniel Hagari）表示，初步評估顯示，他們在「以軍到達他們的所在地前不久就被哈瑪斯恐怖分子殘忍殺害」。英國天空新聞報導，哈瑪斯和其武裝分支沒有針對這項指控立即發表評論。

IDF也公布六名遇害人質姓名，除了稍早由家屬證實罹難的戈登–玻林（Hersh Goldberg-Polin），還有32歲男子洛巴諾夫（Alex Lobanov）、24歲女子耶魯沙米（Eden Yerushalmi）、26歲男子薩魯西（Almog Sarusi）、25歲士官長丹尼諾（Ori Danino）及39歲女子加特（Carmel Gat）。

代表人質家屬的一個團體要求以國總理內唐亞胡「發表全國演說並為拋棄人質負責」。「人質家屬論壇」（The Hostages Families Forum）表示，六名遇害人質「在遭哈瑪斯挾持期間受了近11個月的虐待、折磨和飢餓後，幾天前被謀殺」。他們的一份聲明補充：「延遲簽署停火協議已導致他們和其他許多人質死亡。」

「人質家屬論壇」宣布，他們計畫在1日舉行「讓國家停頓」（bring the nation to a halt）活動，要求以國民眾加入在耶路撒冷、特拉維夫及以國其他地方舉行的抗議，要求達成人質交換協議。

IDF在1日的聲明除了宣布人質死亡，也表示遺體「已運回以國國土」，「他們都是在去年10月7日哈瑪斯襲以時被挾持，並在加薩被哈瑪斯恐怖組織某沙」。聲明補充，他們已通知人質家屬噩耗。

以國總統赫佐格（Isaac Herzog）表示，聽到人質被殺的消息，「整個國家的心都碎了」。他補充，「我代表以色列全國，全心全意擁抱他們的家人，並對未將他們安全帶回家道歉」。