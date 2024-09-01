以軍尋獲6遺體 美籍人質證實在加薩遇害
美國總統拜登今天表示，以色列軍隊在加薩發現的6具遺體之中，有一具是以色列裔美國人質高德柏格－波林（HershGoldberg-Polin）。
拜登在聲明中說：「今天稍早，在拉法市（Rafah）一條地道中，以色列軍隊發現哈瑪斯（Hamas）扣押的6具人質遺體，我們現在確認其中一名人質是美國公民高德柏格－波林。」
以色列表示，在加薩的戰鬥中發現了多具遺體，軍方正在辨識，需要花費數小時時間。
加薩衛生部今天在聲明中表示，自去年10月7日以來，以色列對加薩走廊（Gaza Strip）的軍事攻勢已造成至少4萬691名巴勒斯坦人死亡，9萬4060人受傷。
哈瑪斯去年突襲以色列，造成1200人死亡，綁架250名人質，引發這場戰爭。
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