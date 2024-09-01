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以色列猛攻約旦河西岸第4天 證實以方1士兵陣亡

中央社／ 巴勒斯坦自治區哲寧31日綜合外電報導

以色列軍方28日起在占領的約旦河西岸北部展開大規模軍事行動，今天證實麾下首位士兵在行動期間陣亡。

法新社報導，以色列軍方透過聲明表示，20歲的納馮（Elkana Navon）今天在執行作戰任務期間陣亡，還有另一名士兵在同起事件裡重傷，但沒有提供更多細節。

以色列部隊28日對約旦河西岸（West Bank）北部多個城市同時發動襲擊以來，至少擊斃22名巴勒斯坦人。

根據巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）及其盟友伊斯蘭聖戰組織（IslamicJihad），22名死者中至少有14人是它們軍事部門成員。

以色列國防軍參謀總長哈勒維（Herzi Halevi）今天造訪約旦河西岸北部城市哲寧（Jenin），強調以軍「無意讓恐怖主義（在約旦河西岸）抬頭」威脅以色列。

以色列 巴勒斯坦 約旦

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