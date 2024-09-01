以色列猛攻約旦河西岸第4天 證實以方1士兵陣亡
以色列軍方28日起在占領的約旦河西岸北部展開大規模軍事行動，今天證實麾下首位士兵在行動期間陣亡。
法新社報導，以色列軍方透過聲明表示，20歲的納馮（Elkana Navon）今天在執行作戰任務期間陣亡，還有另一名士兵在同起事件裡重傷，但沒有提供更多細節。
以色列部隊28日對約旦河西岸（West Bank）北部多個城市同時發動襲擊以來，至少擊斃22名巴勒斯坦人。
根據巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）及其盟友伊斯蘭聖戰組織（IslamicJihad），22名死者中至少有14人是它們軍事部門成員。
以色列國防軍參謀總長哈勒維（Herzi Halevi）今天造訪約旦河西岸北部城市哲寧（Jenin），強調以軍「無意讓恐怖主義（在約旦河西岸）抬頭」威脅以色列。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言