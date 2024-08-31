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加薩開始分區接種小兒麻痺疫苗 預計覆蓋64萬名兒童

中央社／ 加薩走廊31日綜合外電報導
8月31日，一名巴勒斯坦兒童在加薩走廊南部汗尤尼斯的納賽爾醫院接種了小兒麻痺疫苗。路透社
8月31日，一名巴勒斯坦兒童在加薩走廊南部汗尤尼斯的納賽爾醫院接種了小兒麻痺疫苗。路透社

在飽受戰火摧殘的加薩走廊出現25年來首位小兒麻痺病例後，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯治下的加薩衛生部官員今天表示，當地從今天開始分區進行小兒麻痺疫苗接種。

加薩衛生部基層醫療主任阿貝德（Moussa Abed）告訴法新社，當地衛生官員連同聯合國（UN）和非政府組織「今天開始在中部地區進行小兒麻痺疫苗接種」。

世界衛生組織（WHO）29日指出，以色列同意在加薩走廊（Gaza Strip）進行一系列為期3天的「人道主義停火」，以利疫苗接種。不過官員先前曾表示，疫苗注射預計從明天開始。

從加薩走廊中部開始進行疫苗接種後，接下來是加薩走廊南部及北部。這次接種包括2劑疫苗，目標是涵蓋64萬名10歲以下的兒童。

WHO副秘書長萊恩（Michael Ryan）本週告訴聯合國安全理事會（UN Security Council），已有126萬劑口服疫苗運抵加薩走廊，還有40萬劑待送達。

加薩走廊衛生部今天還指出，以色列與哈瑪斯（Hamas）之間邁入第11個月的戰爭已造成至少4萬691人死亡。

根據加薩走廊衛生部數據，這個數字包含過去48小時內的89死。自去年10月7日哈瑪斯突襲以色列，引發以哈戰爭以來，加薩走廊已有9萬4060人受傷。

加薩走廊 小兒麻痺 疫苗

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