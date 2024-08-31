加薩開始分區接種小兒麻痺疫苗 預計覆蓋64萬名兒童

在飽受戰火摧殘的加薩走廊出現25年來首位小兒麻痺病例後，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯治下的加薩衛生部官員今天表示，當地從今天開始分區進行小兒麻痺疫苗接種。

加薩衛生部基層醫療主任阿貝德（Moussa Abed）告訴法新社，當地衛生官員連同聯合國（UN）和非政府組織「今天開始在中部地區進行小兒麻痺疫苗接種」。

世界衛生組織（WHO）29日指出，以色列同意在加薩走廊（Gaza Strip）進行一系列為期3天的「人道主義停火」，以利疫苗接種。不過官員先前曾表示，疫苗注射預計從明天開始。

從加薩走廊中部開始進行疫苗接種後，接下來是加薩走廊南部及北部。這次接種包括2劑疫苗，目標是涵蓋64萬名10歲以下的兒童。

WHO副秘書長萊恩（Michael Ryan）本週告訴聯合國安全理事會（UN Security Council），已有126萬劑口服疫苗運抵加薩走廊，還有40萬劑待送達。

加薩走廊衛生部今天還指出，以色列與哈瑪斯（Hamas）之間邁入第11個月的戰爭已造成至少4萬691人死亡。

根據加薩走廊衛生部數據，這個數字包含過去48小時內的89死。自去年10月7日哈瑪斯突襲以色列，引發以哈戰爭以來，加薩走廊已有9萬4060人受傷。