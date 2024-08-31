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以色列內鬨？以媒：內唐亞胡和防長針對加薩停火協議條款爆衝突

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
以色列總理內唐亞胡（左）和國防部長加蘭特（右）去年10月在特拉維夫基里亞軍事基地參加記者會。美聯社
以色列總理內唐亞胡（左）和國防部長加蘭特（右）去年10月在特拉維夫基里亞軍事基地參加記者會。美聯社

美國CNN指出，多間以色列媒體報導，以國總理內唐亞胡和國防部長加蘭特在8月29日晚間的安全內閣會議，針對加薩人質釋放和停火協議條款爆發激烈衝突。兩人對於以軍是否撤離埃及與加薩之間的費城走廊（Philadelphi Corridor）爆發激烈爭論，而這也是以哈停火談判主要癥結點。

多方報導指出，內唐亞胡製作了地圖，展示以色列國防軍（IDF）在包括釋放人質的停火協議第一階段，應如何留在費城走廊，以防哈瑪斯在費城走廊下的隧道恢復武器走私。據稱內唐亞胡表示：「我希望將IDF留在費城走廊的決定交由內閣批准。」

關於這場安全內閣會議的報導還指出，加蘭特插話表示：「這件事重要意義在於，哈瑪斯不會同意，所以雙方就不會停火，人質也不會被釋放。」

加蘭特還聲稱，內唐亞胡繪製的地圖和在埃及開羅的以國談判代表所偏好的不同。他補充：「你（內唐亞胡）把這些地圖強加給他們。」

內唐亞胡憤怒地駁斥這些主張，但加蘭特堅持繼續說下去。他說：「這當然是你強迫的。你正獨自進行談判。自你解散戰時內閣以來，我們都是事後才聽見一切。」

加蘭特似乎得到在場的IDF參謀長哈勒維（Herzi Halevi）支持。據稱哈勒維曾表示，以軍可能撤出費城走廊，「並在六周停火期結束後返回。談判限制已經夠多了，不需要再增加」。

公開報導指出，加蘭特某次表示，「總理確實可以做所有決策，他也可以決定殺死所有人質」。這番話引發其他部長指責。加蘭特補充：「30條命處於危急關頭。」

然而，內閣表決以八比一通過內唐亞胡提交的地圖，只有加蘭特投反對票。極右派國家安全部長班吉維爾（Itamar Ben-Gvir）棄票。

一名以國官員31日告訴CNN，他們無法對於提交安全內閣會議的地圖發表評論，但證實內唐亞胡要求內閣針對部隊留在費城走廊一事投票。

人質 以色列 內唐亞胡 內閣 哈瑪斯

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