美援助組織：以空襲加薩援助車隊 巴勒斯坦人4死

美國近東難民援助組織Anera表示，以色列今天對運送食物與燃料給加薩一家醫院的援助車隊空襲，造成4名巴勒斯坦人死亡。以色列稱對方是武裝攻擊者，但遭Anera否認。

路透社報導，總部設於美國的「美國近東難民援助組織」（American Near East Refugee Aid, Anera）今天發表聲明指出，一支Anera車隊當時開往加薩南部拉法（Rafah）的阿拉伯聯合大公國紅新月會醫院（Emirati Red Crescent Hospital），遇害的4名巴勒斯坦人就坐在領頭車輛內。

Anera表示，車隊離開以色列控制的克瑞沙洛關卡（Kerem Shalom Crossing）進入加薩不久後，這4名巴勒斯坦人開始想控制帶頭車輛，理由是擔心路況不安全且有遭搶劫風險。

Anera說：「以色列有關當局聲稱，領頭車輛搭載許多武器。然而現場的每份初步報告都指出並無武器。」

一項與以色列有關當局達成的計畫要求車隊內安置無武裝保全人員。Anera說，這4名巴勒斯坦人事前雖未經以色列當局審查與協調，但車隊不被視為構成威脅。

Anera表示，以色列在發動空襲前沒有發出警告或聯繫，組織方面沒有人員受傷，這4名巴勒斯坦人喪命後，車隊仍持續運送救援物資。

多家媒體報導，以色列國防軍（Israel DefenseForces）在聲明中說：「一些武裝攻擊者控制了車隊前方的車輛…開始引導車隊（行進）。」

以色列國防軍說：「在車隊被接管並經進一步驗證後，（軍方判定）可對『武裝攻擊者』發動精確打擊。」

在以色列對加薩發動戰爭期間，先前也有援助與人道組織遇襲。今年4月，以色列對一支救援車隊發動3次空襲，造成世界中央廚房（World Central Kitchen）7名工作人員身亡。

聯合國世界糧食計劃署（World Food Programme）本週表示，他們一輛車在以色列軍事檢察站附近挨了10槍。