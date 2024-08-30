還不滿一歲…加薩首例小兒麻痺病童 再也站不起來

小兒麻痺疫苗即將運抵加薩；但對那名加薩25年來首例小兒麻痺男嬰患者來說，卻為時已晚。疫苗接種率需覆蓋95%目標族群，才能有效防止小兒麻痺傳播。援助人員疾呼，以色列對加薩無休止的襲擊，讓他們難以展開接種工作。

美國媒體CNN記者達威希（Muhammad Darwish）和戴蒙（Jeremy Diamond）來到加薩的馬瓦西（Al-Mawasi ）難民帳篷內，看著一名睡在一個破舊汽車座椅上的小男孩。這名小男孩就是6月份被發現加薩25年來首例罹患小兒麻痺症的患童拉曼（Abdul Rahman）。

拉曼的母親對兩名記者說，拉曼下個月就滿一歲，原本這時應該要開始學走路，然而他現在再也站不起來了。

小兒麻痺曾是世上最可怕疾病之一，在經過疫苗接種推廣後，現在在多數國家都已銷聲匿跡，包括疫苗接種覆蓋率在戰前幾乎接近100%的加薩地區。

具有高度傳染性的小兒麻痺主要影響5歲以下兒童，會導致不可逆的癱瘓甚至死亡。世界衛生組織（WHO）稱，此病無法治癒，只能依靠疫苗接種來預防。

要進入加薩參與軍事行動的以色列軍人，都已經完成疫苗接種。

然而，拉曼就沒有這麼幸運。生活在戰火中，他無法如同往常這樣，在出生幾個月內就開始接種小兒麻痺疫苗。

世衛組織警告說，疫苗接種率需覆蓋95%目標族群，才能有效防止小兒麻痺傳播。但自從去年10月以色列和哈瑪斯開戰以來，加薩居民接種率已降至80%出頭而已。

加薩這片土地原本有240萬左右的居民，除有4萬多名已喪生在砲火下，其餘有高達90%的人口都流離失所，不但被剝奪食物、醫療用品和潔淨用水，還不斷收到以色列一再發出的疏散令，讓他們總是疲於四處逃命。

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）規劃處主任羅斯（Sam Rose）對CNN記者說：「能進行到接種都還好辦，難就難在如何安排接種。之前我們在加薩有22個醫療中心，但現在只剩下5個可運作。空間和處境都非常窘迫。」

CNN報導說，以色列國防部負責與巴勒斯坦人協調的「領土內政府活動協調局」（Coordination ofGovernment Activities in the Territories，COGAT）人員表示，已允許讓25000多瓶疫苗進入加薩地區，並配備保存藥物所需的冷藏設備。若無其他狀況，將於8月31日開始在加薩進行疫苗接種活動。

拉曼的母親淚眼汪汪地對記者說：「現在一切都太晚了。」她懇求能夠將兒子帶出加薩地區接受治療，起碼幫他緩解症狀。