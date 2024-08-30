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以襲約旦河西岸大行動第3天傳戰果 擊斃哈瑪斯高階指揮官畫面曝光
路透報導，以色列軍方表示，他們30日擊斃巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯在約旦河西岸（West Bank）北部城市哲寧（Jenin）的當地高階指揮官哈澤姆（Wassem Hazem）。
這也是以軍在約旦河西岸重大行動的第三天。以軍指出，邊境警察已擊斃哈澤姆，他當時藏身在一輛車上。另外兩名同車的哈瑪斯槍手試圖下車逃離，但被一架無人機擊斃。車內發現武器、爆裂物和大量現金。
當地居民表示，在哲寧（Jenin）東南部的薩巴布德鎮（Zababdeh），一輛布滿彈孔又被燒毀的汽車遭以軍特種部隊追擊後靠牆停車。25歲村民加納姆（Saif Ghannam）表示，從車內逃出的另外兩名男子，其中一名就在他家門口被小型無人機擊斃，他家的窗戶也因此被打破；而另一名男子也在不遠處被擊斃。
加納姆說，以軍已將遺體移走，但現場仍留下一大灘血跡。
哈瑪斯也證實這三人都被擊斃，並說他們都是卡薩姆旅成員。
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