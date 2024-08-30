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以襲約旦河西岸大行動第3天傳戰果 擊斃哈瑪斯高階指揮官畫面曝光

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
以色列軍方表示，他們30日擊斃巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯在約旦河西岸北部城市哲寧的當地高階指揮官哈澤姆。而哲寧東南部的薩巴布德鎮居民察看哈澤姆和其他兩名哈瑪斯槍手被以軍追擊時搭乘，最後被燒毀的車。法新社
以色列軍方表示，他們30日擊斃巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯在約旦河西岸北部城市哲寧的當地高階指揮官哈澤姆。而哲寧東南部的薩巴布德鎮居民察看哈澤姆和其他兩名哈瑪斯槍手被以軍追擊時搭乘，最後被燒毀的車。法新社

路透報導，以色列軍方表示，他們30日擊斃巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯約旦河西岸（West Bank）北部城市哲寧（Jenin）的當地高階指揮官哈澤姆（Wassem Hazem）。

這也是以軍在約旦河西岸重大行動的第三天。以軍指出，邊境警察已擊斃哈澤姆，他當時藏身在一輛車上。另外兩名同車的哈瑪斯槍手試圖下車逃離，但被一架無人機擊斃。車內發現武器、爆裂物和大量現金。

當地居民表示，在哲寧（Jenin）東南部的薩巴布德鎮（Zababdeh），一輛布滿彈孔又被燒毀的汽車遭以軍特種部隊追擊後靠牆停車。25歲村民加納姆（Saif Ghannam）表示，從車內逃出的另外兩名男子，其中一名就在他家門口被小型無人機擊斃，他家的窗戶也因此被打破；而另一名男子也在不遠處被擊斃。

加納姆說，以軍已將遺體移走，但現場仍留下一大灘血跡。

哈瑪斯也證實這三人都被擊斃，並說他們都是卡薩姆旅成員。

以色列 哈瑪斯 巴勒斯坦 特種部隊 約旦

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