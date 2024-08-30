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土耳其打擊恐怖組織 逮捕疑似伊斯蘭國成員逾百人

中央社／ 伊斯坦堡30日綜合外電報導
土耳其內政部長耶里卡亞。路透社資料照
土耳其內政部長耶里卡亞。路透社資料照

土耳其今天表示，本周逮捕了100多名疑似激進組織伊斯蘭國（Islamic State, IS）成員。這是土耳其當局針對伊斯蘭國的最新大規模逮捕行動。

包括2017年奪走數十人性命的夜店槍擊案在內，土耳其經歷了多起伊斯蘭國宣稱犯下的多起重大攻擊案。

法新社報導，內政部長耶里卡亞（Ali Yerlikaya）在前稱推特（Twitter）的社群平台X貼文表示，新一波突襲行動在全國各地展開，包括首都安卡拉（Ankara）和最大城市伊斯坦堡（Istanbul）。

伊斯蘭國2019年倒台後，部分疑似伊斯蘭國成員定居在土耳其。

土耳其表示，2023年6月以來，當局已逮捕超過3600名疑似和伊斯蘭國有關聯人士。

根據地方當局，今年3月莫斯科「番紅花城市大廳」（Crocus City Hall）恐攻事件中的2名犯嫌，在前往俄羅斯前曾停留土耳其數週。這場IS宣稱犯下的恐攻案，造成145人死亡。

IS 伊斯蘭國 俄羅斯 土耳其 恐攻

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