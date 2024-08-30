反移民壓力日增！德國恢復遣返阿富汗罪犯回國 神學士掌權以來首見

德國社會呼籲對移民採取更強硬立場的壓力日增之際，柏林當局表示，今天遣返一批阿富汗罪犯回國，為自從阿富汗民兵組織神學士（Taliban，或譯塔利班）2021年8月掌權以來首見。

德國「明鏡周刊」（Der Spiegel）引述安全部門消息人士報導，一架卡達航空（Qatar Airways）包機今天搭載28名阿富汗人，於格林威治標準時間將近清晨5時（台北時間下午1時）從萊比錫（Leipzig）機場起飛，前往阿富汗首都喀布爾。

報導指出，這次行動是長達2個月「秘密磋商」的結果。中東國家卡達在柏林當局和神學士政府間居中聯繫。

德國政府發言人希伯許特萊（Steffen Hebestreit）指出，「這些阿富汗國民都是遭到定罪的罪犯，無權留在德國，已對他們發出驅逐令」。

神學士於2021年8月接掌阿富汗政權後，德國基於人權疑慮而停止遣返阿富汗人回國。不過，聯邦政府面臨外界呼籲對移民採取更強硬立場的壓力日增。

今年6月，一名德國警察在西南部曼罕（Mannheim）一場反伊斯蘭集會中遭阿富汗男子持刀刺傷，數日後不治。8月23日，西部城市索林根（Solingen）則發生1名敘利亞男子在節慶活動中持刀隨機砍人，造成3死8傷。

相關事件震驚德國社會，再度引發即使來自諸如阿富汗或敘利亞等被認為不安定的國家，重罪犯仍應予以遣返的論戰。