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以軍約旦河西岸用兵 兩天來巴勒斯坦人至少16死

中央社／ 巴勒斯坦圖卡瑞姆29日綜合外電報導

以色列今天在約旦河西岸占領區展開大規模軍事行動，兩天來造成至少16名巴勒斯坦人喪命；聯合國擔心此舉「無疑是在已爆炸的局勢火上澆油」 。

法新社報導，以色列軍方表示從28日一早在約旦河西岸北部展開「反恐」行動以來，已有16名巴勒斯坦人喪生，巴勒斯坦衛生部門也通報相同數字。以巴雙方在數字上都有所修正。

世界衛生組織（WHO）表示，以色列已同意從9月1日起在加薩局部進行至少3天「人道暫停軍事行動」，供當地民眾能接種疫苗，加薩確診首例一度消除的小兒麻痺病例。

以色列當局未立即答覆法新社詢問。但以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu ）28日表示，這3天措施並非戰爭停火協議。

在約旦河西岸，以色列裝甲車縱隊在部隊和飛機的支援下出動，之後士兵包圍位於土巴斯（Tubas）、圖卡瑞姆（Tulkarem）與哲寧（Jenin）的難民營，並與巴勒斯坦武裝分子交火。

以色列軍方表示今天擊斃7名武裝分子，其中5人在圖卡瑞姆難民營。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）呼籲「立即停止這類舉動」，因為「這無疑在約旦河西岸已然爆炸的局勢火上澆油」。

以色列 巴勒斯坦 約旦

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