加薩戰火阻礙救援行動 聯合國官員質疑人性

在加薩戰火肆虐之際，人道救援行動難以順利進行，聯合國一名高層援助官員今天不禁質疑「我們的基本人性出了什麼問題」。

法新社報導，聯合國人道事務協調廳（OCHA）代理秘書長慕蘇雅（Joyce Msuya）表示：「我們根本無法提早24小時以上規劃，因為我們很難知道會有哪些物資、何時會有、可以送往何處。」

慕蘇雅告訴聯合國安全理事會：「平民挨餓、口渴、生病、無家可歸。他們被迫承受的…已經超出任何人應承受的程度。」

以色列日前對加薩（Gaza）迪爾巴拉地區（Deir al-Balah）發布新的疏散令，聯合國因此不得不於本月26日停止在加薩的援助行動；迪爾巴拉已成為聯合國援助人員的集散中心。

慕蘇雅說：「加薩超過88%的領土都接過（以色列的）疏散令。」她表示，平民「處於一種不確定的狀態」，被趕到僅相當於加薩走廊11%面積大的地方，「疏散令看起來違反了國際人道法的要求」。

隨著平民死亡人數上升，以色列針對巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）的戰爭受到愈來愈嚴格的審視，但美國等國際強權迄今未能協助達成停火協議。