快訊

威京集團主席押了！京華城容積率弊案 法院裁定沈慶京羈押禁見

世衛：以哈將暫停戰鬥 讓加薩孩童接種小兒麻痺疫苗

中央社／ 日內瓦29日綜合外電報導

世界衛生組織（WHO）高階官員今天宣布，以色列軍方與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」同意將加薩走廊分3區各暫停戰鬥3天，以利當地約64萬名孩童接種小兒麻痺疫苗。

路透社報導，派駐巴勒斯坦自治區的世衛代表皮佩爾科恩（Rik Peeperkorn）表示，疫苗接種行動預計9月1日展開；根據協議，暫停戰鬥的時間為上午6時至下午3時。

皮佩爾科恩說明，加薩走廊（Gaza Strip）中部會先暫停戰鬥3天，之後換加薩南部暫停3天，然後輪到加薩北部；有關各方也同意，各區如有必要，可實施第4天的人道暫停。

世衛23日確認至少有1名嬰兒因第2型小兒麻痺病毒而癱瘓，成為加薩25年來的首例。

哈瑪斯（Hamas）官員奈姆（Basem Naim）告訴路透社，他們準備好跟國際組織合作，以確保計畫安全進行，保護加薩走廊的巴勒斯坦孩童。

聯合國安全理事會（UNSC）今天稍晚也將開會討論加薩人道處境。

加薩走廊 小兒麻痺 巴勒斯坦

延伸閱讀

以軍對約旦河西岸發動大型行動 擊斃10名武裝分子

好消息！真主黨以色列交火暫歇 美參謀首長曝全面戰爭風險降低

加薩停火談判毫無成果 美官員稱將持續努力

開羅重啟加薩停火談判 沒有進展跡象

相關新聞

以軍對約旦河西岸發動大型行動 擊斃10名武裝分子

以色列部隊徹夜在被占領的約旦河西岸發動大型軍事行動，擊斃至少10名哈瑪斯武裝分子，逮捕數人，並封鎖動盪不安的哲寧市（Je...

以軍襲擊約旦河西岸 至少9死

巴勒斯坦衛生當局表示，以色列軍隊廿八日攻擊約旦河西岸，造成至少九人死亡。以軍表示，他們在約旦河西岸北區「哲寧市和圖卡門進...

戰車突深入市中心…以軍突擊加薩各地 醫護人員：至少34巴勒斯坦人喪生

以色列部隊今天與哈瑪斯（Hamas）領導的武裝分子作戰時，派戰車深入加薩走廊南部的汗尤尼斯，並對加薩全境發動攻擊。據醫護...

真主黨的國中之國：黎巴嫩錯綜的內外衝突

前言：以色列鄰國黎巴嫩，由伊朗資助成立的什葉派伊斯蘭政治和軍事組織真主黨長年與以色列交火，戰火更隨近日地緣局勢加劇，黎南邊境的城鎮首當其衝。為什麼黎巴嫩會讓這個被西方國家定性為「恐怖組織」的武裝部隊在國內滋長？獨立記者陳彥婷到黎國南部與邊境的居民、維和部隊對話，又看看歷史，嘗試了解背後原因。

觸犯言論自由的邊界？Telegram創辦人杜洛夫被捕

通訊軟體Telegram創辦人杜洛夫（Pavel Durov）在法國被捕之後，外界出現「杜洛夫被捕是出自政治動機」的說法，也被部分俄羅斯國會議員借題發揮來抨擊法國。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）8月26日回應否認；法國當局並沒有給出逮捕杜洛夫的具體罪名，而是表示逮捕令是調查Telegram上犯罪活動的一部分，這些犯罪活動包括兒童性虐待、販毒、詐欺和洗錢等等。然而此事仍引發言論自由爭議，言論自由與網路安全之間如何取捨的議論再起。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。