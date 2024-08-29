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以軍對約旦河西岸發動大型行動 擊斃10名武裝分子

中央社／ 約旦河西岸法拉難民營28日綜合外電報導
在約旦河西岸北部法拉難民營，以軍車輛開展軍事行動。新華社
在約旦河西岸北部法拉難民營，以軍車輛開展軍事行動。新華社

以色列部隊徹夜在被占領的約旦河西岸發動大型軍事行動，擊斃至少10名哈瑪斯武裝分子，逮捕數人，並封鎖動盪不安的哲寧市（Jenin）。

美聯社報導，以色列這場軍事行動，是近幾個月來在約旦河西岸規模最大的一場，足以反映出以色列和巴勒斯坦之間的衝突，範圍遠大於以色列去年10月7日和哈瑪斯（Hamas）在加薩爆發的戰爭。

以色列表示，正在剷除約旦河西岸武裝分子，以防遭到攻擊；巴勒斯坦人則擔憂以色列有意擴大戰爭，並將他們逐出這片他們希望未來建國的土地。

以色列軍方發言人修夏尼（Nadav Shoshani）表示，「大批部隊」已進入武裝分子長久以來的據點哲寧，以及可追溯至1948年中東戰爭的圖卡瑞姆（Tulkarem）和法拉（Al-Faraa）難民營，這些地點都在約旦河西岸北部。

他說，以色列部隊在圖卡瑞姆發動空襲擊斃3名武裝分子，在法拉的另一場空襲再殲4名武裝分子。他表示有5名疑似武裝分子遭捕，還說這些突襲行動是規模更大的軍事行動的第一階段。

巴勒斯坦官員說，哲寧有4名巴勒斯坦人遭以色列砲火擊斃。

哈瑪斯今天宣布有10名戰士在約旦河西岸遭擊斃，包括在哲寧被殺的其中3人。目前還不清楚在哲寧喪命的第4人是否也是戰士。以色列軍方表示，所有死者都是武裝分子。

哲寧省長阿布魯布（Kamal Abu al-Rub）在巴勒斯坦廣播電台表示，以色列部隊包圍這座城市，封鎖出入點、阻擋醫院進出管道，還拆除難民營的基礎設施。

約旦河西岸的巴勒斯坦衛生部門表示，以色列部隊用土製路障堵住通往醫院的道路，並包圍哲寧的其他醫療設施。修夏尼則說，以色列軍方是試著阻止武裝分子躲進醫院。

法新社報導，美國今天把矛頭對準對巴勒斯坦人施加暴力的約旦河西岸屯墾者，宣布制裁措施之餘，也敦促盟友以色列加強究責力道。華府這項舉措引發以色列不滿。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）在聲明中說：「約旦河西岸極端主義屯墾者的暴力行為，造成嚴重的人類苦難，破壞以色列安全，並削弱此區和平穩定的前景。」

他說：「至關重要的是，以色列必須對暴力對付約旦河西岸平民的任何個人與實體追究責任。」

美國最新制裁目標包括以色列團體Hashomer Yosh。這個團體力挺希布倫山 （Hebron Hills）南部麥塔林農場（Meitarim Farm）未經授權的屯墾者前哨站。

美國國務院表示，這個團體的志工今年早些時候用柵欄圍起一座村莊，阻止250名被迫出走的巴勒斯坦居民返回村莊。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天譴責美國再祭制裁。他的辦公室發布聲明說：「以色列嚴正看待美國對以色列公民實施制裁一事，正與美國就此事進行深入的討論。」

尼坦雅胡仰賴極右翼政治人物的支持來維持政府運作，而這些極右翼政治人物均力推在巴勒斯坦土地上建立新的屯墾區。

以色列 巴勒斯坦 約旦

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