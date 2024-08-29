以軍襲擊約旦河西岸 至少9死

巴勒斯坦衛生當局表示，以色列軍隊廿八日攻擊約旦河西岸，造成至少九人死亡。以軍表示，他們在約旦河西岸北區「哲寧市和圖卡門進行反恐行動」，並稱這是多年來在約旦河西岸進行的最大規模攻擊。

以色列官員表示，數百名以色列軍人連夜對約旦河西岸發動大規模襲擊，目標是巴勒斯坦武裝分子。

以色列外交部長卡茲說，這次行動的目的是「挫敗伊朗恐怖主義基礎設施」，並聲稱伊朗正在建立針對以色列的「東部戰線」。

卡茲表示，「我們必須像處理加薩的恐怖主義基礎設施一樣應對威脅，包括暫時疏散巴勒斯坦居民，以及採取任何必要措施。無論從何種角度和目的來說，這都是一場戰爭，我們必須贏得這場戰爭」。

去年十月七日以色列和哈瑪斯組織在加薩爆發戰爭以來，以色列加強在約旦河西岸的軍事行動，當地衝突變得更加頻繁。法新社彙整巴勒斯坦衛生部數據，以哈戰爭迄今，已有六百四十多名巴人遭以軍和屯墾者殺害。另據以色列官員，同一期間，至少十九名以色列人遭巴人攻擊喪生。

以軍發言人修夏尼表示，以色列已確認伊朗正在進行一項系統性戰略，將武器和爆裂物走私到約旦河西岸，「具體而言，僅在哲寧市和圖卡門，過去一年就發生了一百五十多起槍擊和爆炸事件」。

他表示，這次行動九名死者都是武裝民兵，但沒有提供有關他們身分的進一步資訊。這次行動前二天，以色列表示對約旦河西岸發動空襲，巴勒斯坦自治政府公告造成五人死亡。

以軍廿八日也持續攻擊加薩，派戰車深入加薩南部的汗尤尼斯，並對加薩全境發動攻擊。據醫護人員說法，以軍行動造成至少卅四名巴勒斯坦人喪生。汗尤尼斯居民表示，以軍戰車突然推進至市中心，軍方下令當地東部居民撤離，迫使許多家庭逃往安全地區，其他人則被困在家中。