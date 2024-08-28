戰車突深入市中心…以軍突擊加薩各地 醫護人員：至少34巴勒斯坦人喪生

以色列部隊今天與哈瑪斯（Hamas）領導的武裝分子作戰時，派戰車深入加薩走廊南部的汗尤尼斯，並對加薩全境發動攻擊。據醫護人員說法，以軍行動造成至少34名巴勒斯坦人喪生。

路透社報導，汗尤尼斯（Khan Younis）居民表示，以色列戰車突然推進至市中心，軍方下令當地東部居民撤離，迫使許多家庭逃往安全地區，其他人則被困在家中。

巴勒斯坦衛生官員稱，以色列在汗尤尼斯發動的攻擊至少造成11人死亡。

目前至少有100萬人正在中部城市迪爾巴拉（DeirAl-Balah）避難，醫護人員表示，以色列發動的空襲在當地一所收容流離失所家庭的學校附近造成8名巴勒斯坦人死亡。

醫護人員表示，在加薩走廊（Gaza Strip）中部的紐瑟拉特（Nuseirat），記者阿貝德－拉波（Mohammed Abed-Rabbo）和手足在以色列襲擊他們家時喪生。哈瑪斯當局的媒體辦公室表示，阿貝德－拉波之死使自去年10月7日以來，遭以色列砲火殺害的記者人數來到172人。

以色列近幾天在加薩走廊各地多次發布撤離命令，是長達近11個月的戰爭開始以來最頻繁的一段時期。這引起巴勒斯坦人、聯合國（UN）和救援官員強烈抗議，因為人道主義地區正被限縮、缺少安全區域。

以色列軍方表示，他們是在哈瑪斯和其他武裝分子發動襲擊的地區下達撤離命令，其中也包括向以色列發射火箭彈的地區。

哈瑪斯和伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）的武裝部隊提到，他們的戰士在加薩走廊全境不同地區和以色列部隊發生衝突、發射反戰車火箭和迫擊砲。

根據哈瑪斯旗下的加薩走廊衛生部，目前已有超過4萬500名巴勒斯坦人在戰爭中喪生。

這片擁擠的飛地已被徹底摧毀。人道主義機構指出，加薩走廊230萬人口中的大多數人多次流離失所，並面臨嚴重的糧食和藥物短缺。