大規模衝突數天後 以色列夜襲真主黨運送飛彈卡車
就在區域敵手黎巴嫩和以色列爆發大規模衝突數天後，黎巴嫩安全消息人士今天表示，以色列空襲於夜間擊中一輛載運黎巴嫩什葉派基本教義民兵組織真主黨飛彈的卡車。
法新社進行聯繫後，以色列軍方並未立即就此評論。
路透社報導，2名消息人士表示，一輛皮卡車在偏遠的敘利亞邊境查特（Chaat）地區附近被擊中，司機倖免於難。
其中1名消息人士指出，當時車上可能運送一具受損火箭發射器前往維修。
不願透露姓名的黎巴嫩安全消息人士告訴法新社：「以色列空軍以2輛真主黨卡車為目標。其中1輛被擊中，當地傳出一連串爆炸聲。」當時卡車距離真主黨（Hezbollah）據點巴貝克村（Baalbek）約10公里。
與真主黨關係密切的消息人士證實這次攻擊，並表示「卡車內的彈藥起火燃燒」。
以色列已一再鎖定黎巴嫩東部的卡車車隊，他們懷疑這些車隊從鄰國敘利亞向真主黨運送武器。
真主黨2天前和以色列軍方發生過去10個月以來最激烈交火之一，外界擔憂加薩戰爭會演變成更廣泛區域衝突。
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