大規模衝突數天後 以色列夜襲真主黨運送飛彈卡車

通訊軟體Telegram創辦人杜洛夫（Pavel Durov）在法國被捕之後，外界出現「杜洛夫被捕是出自政治動機」的說法，也被部分俄羅斯國會議員借題發揮來抨擊法國。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）8月26日回應否認；法國當局並沒有給出逮捕杜洛夫的具體罪名，而是表示逮捕令是調查Telegram上犯罪活動的一部分，這些犯罪活動包括兒童性虐待、販毒、詐欺和洗錢等等。然而此事仍引發言論自由爭議，言論自由與網路安全之間如何取捨的議論再起。

2024-08-28 09:46