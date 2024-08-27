伊朗最高領袖暗示 可能就核計畫與美國重啟協商
伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）今天暗示，可能就伊朗進展迅速的核計畫與美國重啟協商大門，與「敵人」接觸「並不矛盾」。
美聯社報導，伊朗國營電視台播放的影片顯示，哈米尼今天對伊朗改革派總統裴澤斯基安（MasoudPezeshkian）的新政府發表談話。
哈米尼表示：「我們無須冀望於敵人。關於我們的核計畫，我們不應期盼敵人的批准，在若干方面與相同敵人接觸並不矛盾，不存在障礙。」
但哈米尼也警告「不要相信敵人」。美聯社指出，對於裴澤斯基安政府與美國舉行任何談判，哈米尼的表述劃定了明確紅線，並再次警告華府不值得信任。
哈米尼的說法與2015年伊朗與全球主要國家達成核協議時相似。根據這項協議，伊朗得大幅限縮核計畫，以換取解除經濟制裁。
美國即將於11月舉行總統大選，特別是大中東地區因以哈戰爭局勢依然緊繃，裴澤斯基安還有多大的斡旋空間，目前仍不得而知。
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