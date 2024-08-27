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無視國際譴責…以色列極右派部長 想在伊斯蘭聖地建猶太會堂

中央社／ 耶路撒冷26日綜合外電報導
以色列極右派國家安全部部長班吉維爾。歐新社
以色列極右派國家安全部部長班吉維爾。歐新社

以色列國家安全部長班吉維爾本月稍早在耶路撒冷的艾格撒清真寺院區祈禱，觸犯禁令、受國際譴責。他今天又說，如果可行，將在這個敏感地點興建猶太會堂。

法新社報導，極右派的班吉維爾（Itamar BenGvir）一再忽視政府長期以來禁止猶太人在此地祈禱的規定。他接受以色列軍方電台（Army Radio）訪問時說，若有可能，他會在艾格撒（Al-Aqsa）院區建立猶太會堂。

他說：「如果我能隨心所欲，我會在這裡放一面以色列國旗。」

記者多次詢問，若他能決定，是否會在這裡建一座猶太會堂；班吉維爾最終回答：「會。」

艾格撒清真寺位於以色列占領的東耶路撒冷舊城，是伊斯蘭第3大聖地，也是巴勒斯坦民族身分的象徵。此處也是猶太教最神聖之地，被尊為「聖殿山」（Temple Mount），是西元70年遭羅馬人摧毀的第2座聖殿遺址。

在以色列當局維持的現況下，猶太人和其他非穆斯林族群可在指定時間內走訪艾格撒院區，但不允許在這裡祈禱或展示宗教符號。

近年，班吉維爾等強硬派宗教民族主義者日漸忽視院區的限制，有時會引來巴勒斯坦人的暴力回應。

班吉維爾自2022年12月就任國家安全部長以來，已走訪這個備受爭議的聖地至少6次，招致嚴厲譴責。

艾格撒清真寺院區雖受約旦管轄，但由以色列維安部隊控制進出。

班吉維爾告訴以色列軍方電台，猶太人應被允許在院區禱告。他說，「阿拉伯人可以在任何他們想要的地方祈禱，猶太人也應該要能在他們想要的地方祈禱」，並聲稱「現行政策允許猶太人在這裡祈禱」。

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