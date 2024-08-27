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好消息！真主黨以色列交火暫歇 美參謀首長曝全面戰爭風險降低

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
在以色列與真主黨互轟後，美國參謀首長聯席會議主席布朗26日表示，中東全面戰爭的風險已降低。美聯社
在以色列與真主黨互轟後，美國參謀首長聯席會議主席布朗26日表示，中東全面戰爭的風險已降低。美聯社

美國參謀首長聯席會議主席布朗（C.Q. Brown）26日說，在以色列黎巴嫩武裝團體真主黨交火，但並未進一步升級後，中東近期爆發更廣泛戰爭的風險有所緩解，但他也表示，伊朗在考慮攻擊以色列上，仍構成重大危險。

路透報導，在真主黨向以色列發射數百計火箭和無人機，而以軍打擊黎巴嫩，以阻止更大規模攻擊後數小時，布朗便趕赴以色列。這是超過10個月來，當地邊境衝突中最大規模的交火之一，但最後因以色列受到的損害有限而告終，雙方也未立即威脅要進行更多報復。

布朗指出，真主黨的襲擊只是近幾周來針對以色列的兩大威脅之一，而伊朗也因巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯政治領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）7月在境內遇刺身亡，而威脅要報復。當布朗被問及，中東區域戰爭迫在眉睫的風險是否已降低時，他回答：「在某種程度上來說，是的。」

布朗在離開以色列時說，「你知道會發生兩件事。其中一件已經發生了。現在就看第二件事會如何發展。」他說，伊朗的回應將決定以色列會如何回應，而這又會決定，是否會爆發更大規模的衝突。

中東 以色列 伊朗 戰爭 真主黨 黎巴嫩

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