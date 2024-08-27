不願衝突升級 真主黨、以色列各自放話

黎巴嫩武裝團體真主黨領袖納斯拉勒廿五日在電視演說聲稱，當天對以色列大規模空襲的主要目標是以色列中西部、特拉維夫以北僅一點五公里的以國軍情重地「格利洛特基地」，攻勢一如計畫實施。以軍則否認任何基地受損。外交官透露，以、真雙方已互相轉達不願升級衝突，專家也認為真主黨可能滿足於當天行動。

支持真主黨的伊朗外交部發言人卡納尼廿六日在社群媒體Ｘ寫道，真主黨這次的回應（攻勢）有限度而且受管控，以色列即使獲美國等國全面支持，仍無法預測其時間地點，足見以色列喪失嚇阻力，中東戰略平衡已朝對以不利方向發生根本性改變。

納斯拉勒說，距離黎以邊境一一○公里的格利洛特基地，是真主黨迄今最深入以色列境內的攻擊目標。以媒報導，以色列情報機構摩薩德總部就設在該基地內。他並說，次要目標是距邊境約七十公里的艾因謝梅爾，該地有以色列用來發射無人機的軍事機場，許多真主黨無人機當天飛到該目標。

納斯拉勒也說，真主黨將評估這次逾三百枚火箭和無人機攻勢的成果，若令人滿意且達成想要的目標，就會認為對其高階指揮官舒庫爾被以色列暗殺的回應完成；但若成果不夠，真主黨保留再做回應的權利。他並承認其行動曾因數種原因延遲，包括美、以在中東動員的軍事資產。

以軍發言人哈加里駁斥，北部或中部以軍基地均無恙，多數來襲的火箭和無人機均被攔截或落在開放區域。

以色列廿五日聲稱發動先制攻擊，摧毀在黎巴嫩數千個真主黨火箭發射器。美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導說，美國在中東有情蒐和偵察能力，包括可監控當地的無人機以及部署在東地中海的驅逐艦；一位美國國防官員說，美國確實幫助以色列追蹤真主黨廿五日攻勢，但未涉入以色列對黎巴嫩襲擊。

路透引述兩位外交官報導，以、真雙方廿五日已透過中間方互傳訊息。其中一位說，該訊息主旨是兩方都認為當天激烈互轟已「完成」，也都不希望全面開戰。

紐約時報分析，許多以色列民眾廿五日剛起床就發現，至少在短期內，這場擔憂許久的真主黨報復攻擊看似幾乎在開始前就戛然而止。以色列人當天吃早餐時，以、真兩方就使用抑制行動的說詞。華爾街日報也引述以軍退役軍官、現任職特拉維夫智庫國家安全研究所的希特里諾維奇報導，真主黨不想全面開戰，目前各方都算滿意。

貝魯特智庫馬爾科姆柯爾卡內基中東中心副所長阿里說，以色列傷亡有限，凸顯真主黨希望衝突受克制；真主黨想表明「我們已有所回應，現在不妨走出這個外界憂心會發生更廣泛升級的階段」。

但紐時認為，中東還未脫險，未來幾天形勢仍不確定。華府智庫華盛頓近東政策研究所研究員亞里（Ehud Yaari）說，升級可能是漸進式並牽涉多個階段。