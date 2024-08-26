以色列對加薩中部發疏散令 病患逃離醫院避難

以色列對加薩走廊中部城市迪爾巴拉發布新疏散令，指以軍將採取行動打擊巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」及其他在此地區活動的武裝團體，更多家庭因此被迫逃離當地。

路透社報導，以色列近日在加薩走廊（Gaza Strip）各地發布數則疏散令，是以哈戰爭爆發以來最多的一次，引發巴勒斯坦人、聯合國及援助機構官員強烈抗議，指人道主義專區範圍縮減及缺乏安全區。

迪爾巴拉（Deir Al-Balah）市政當局表示，以色列疏散令截至目前為止，已使25萬人流離失所。

以色列軍方在社群媒體X平台發表聲明，敦促特定區域居民立刻向西遷移，因為他們目前所在地區「被視為危險戰區」。

新疏散令迫使許多家庭和病患由於害怕轟炸，離開迪爾巴拉市主要醫療設施「艾格撒醫院」（Al-AqsaHospital）。有數以十萬計的居民與流離失所民眾在迪爾巴拉市避難。

根據半島電視台（Al-Jazeera），艾格撒醫院是加薩走廊中部唯一仍在運作的醫療設施。

艾格撒醫院靠近疏散令涵蓋的區域。無國界醫生組織（MSF）昨晚在X平台發布聲明，表示距離該組織支持的艾格撒醫院約250公尺處發生爆炸，而這起事件引發了恐慌。

無國界醫生組織引述加薩走廊衛生部資料，稱艾格撒醫院原本收治大約650名病患，現在僅100人還留在醫院，其中7人是在加護病房。

同時，以色列北部也不平靜。以色列與黎巴嫩什葉派伊斯蘭政治和軍事組織「真主黨」（Hezbollah）昨天清早大舉交火，激起中東爆發全面戰爭憂慮，不過有分析認為，雙方目前都不想讓衝突螺旋式升溫成中東大戰。

法新社報導，伊朗今天則稱讚真主黨發射無人機與飛彈襲擊以色列，並稱死敵以色列在區域緊張升高的情勢下，已經失去阻止這類攻擊的能力。