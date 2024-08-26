戰火衝擊以色列經濟 專家：結束戰爭是最佳復甦解方

以哈戰爭進入將近第11個月，以色列持續對加薩進行攻擊，沒有跡象顯示戰爭將停止，甚至衝突可能擴大，以國經濟持續疲弱不振，有專家建議，結束戰爭才是經濟復甦最佳解方。

美聯社報導，以色列總理尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）已試圖緩解民眾的疑慮，他稱經濟損失只是一時的。

但以國與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）歷來最血腥、破壞性最大的這場戰爭，已摧殘數以千計小型企業，甚至使國際社會對以色列經濟的信任受損，過去該國經濟曾被視為充滿創業活力。一些知名經濟學家認為，停火就是停止傷害以國經濟的最佳解方。

前以色列央行總裁、耶路撒冷智庫以色列民主研究所（Israel Democracy Institute）副主席佛勒格（KarnitFlug）表示：「（以國）經濟目前面臨極大不確定性，這與安全形勢有關，包括戰爭將持續多久、戰爭強度多大，以及衝突是否會進一步升高。」

以哈在加薩走廊（Gaza Strip）的戰爭，加上黎巴嫩民兵組織真主黨（Hezbollah）每天發動攻擊，除了讓以色列北部和南部邊境數以萬計民眾離開家園，更造成大規模破壞。

以色列經濟過去曾從衝擊中恢復過來，包括較短期的以哈戰火，但這次的較長期衝突使以色列背負更沉重壓力，像是重建的成本、為罹難者家屬和後備軍人提供補償，以及巨額軍事支出等。

戰爭曠日廢時，加上以色列與伊朗及其代理人真主黨的衝突可能進一步升高，這些對以國觀光業的衝擊尤深。雖然觀光業並非以色列經濟的主要推手，但戰爭已導致數以千計工作者和小型企業蒙受損失。

全家現在只靠存款過活的以色列導遊雅各（DanielJacob）表示：「最辛苦的地方是，我們不知道戰爭何時會結束，我們需要在今年底前結束這場戰爭，如果戰爭再延續半年，我不曉得我們還能支撐多久。」

為以色列總理及政府部門提供諮詢服務長達數十年的經濟學家舍寧（Jacob Sheinin）認為，用於戰爭的總成本可能多達1200億美元（約新台幣3兆8000億元），相當於以色列國內生產毛額（GDP）的20%。

根據經濟合作暨發展組織（OECD）22日公布的報告，在所有38個成員國中，以色列從4月到6月的經濟放緩幅度最大。

以色列2024年經濟成長率原先預估為3%，但以色列銀行（Bank of Israel,以國央行）現在預估全年成長率為1.5%，這還是以今年底前結束戰爭為前提所做的預估值。

國際信評機構惠譽（Fitch Ratings）8月稍早將以色列的信用評級從A+下調至A；在此之前，穆迪信評公司（Moody's）和標準普爾信評公司（S&P）也已調降以色列的信評。調降信評可能導致一國政府發債成本攀升。

惠譽在報告中警告，「我們認為加薩衝突可能延續至2025年」，這場衝突可能「導致額外的軍事支出飆升、基礎設施遭破壞，並對經濟活動與投資造成持續性的傷害」。

舍寧強調，幫助以色列經濟復甦的最佳方法就是結束戰爭。他也警告，「如果我們固執地持續進行這場戰爭，我們將無法（幫助經濟）復甦」。