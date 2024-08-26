快訊

台積電高雄未來用地挖出「重千磅未爆彈」 工務局、軍方說話了

獨／房貸貸不到惹民怨？ 央行祭新招讓「假首購、真炒房」現形

柯文哲買商辦遭指當包租公 民眾黨：買賣不破租賃原則

戰火衝擊以色列經濟 專家：結束戰爭是最佳復甦解方

中央社／ 耶路撒冷26日綜合外電報導
以哈戰爭進入將近第11個月，以色列持續對加薩進行攻擊，沒有跡象顯示戰爭將停止，甚至衝突可能擴大，以國經濟持續疲弱不振。(歐新社)
以哈戰爭進入將近第11個月，以色列持續對加薩進行攻擊，沒有跡象顯示戰爭將停止，甚至衝突可能擴大，以國經濟持續疲弱不振。(歐新社)

以哈戰爭進入將近第11個月，以色列持續對加薩進行攻擊，沒有跡象顯示戰爭將停止，甚至衝突可能擴大，以國經濟持續疲弱不振，有專家建議，結束戰爭才是經濟復甦最佳解方。

美聯社報導，以色列總理尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）已試圖緩解民眾的疑慮，他稱經濟損失只是一時的。

但以國與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）歷來最血腥、破壞性最大的這場戰爭，已摧殘數以千計小型企業，甚至使國際社會對以色列經濟的信任受損，過去該國經濟曾被視為充滿創業活力。一些知名經濟學家認為，停火就是停止傷害以國經濟的最佳解方。

前以色列央行總裁、耶路撒冷智庫以色列民主研究所（Israel Democracy Institute）副主席佛勒格（KarnitFlug）表示：「（以國）經濟目前面臨極大不確定性，這與安全形勢有關，包括戰爭將持續多久、戰爭強度多大，以及衝突是否會進一步升高。」

以哈在加薩走廊（Gaza Strip）的戰爭，加上黎巴嫩民兵組織真主黨（Hezbollah）每天發動攻擊，除了讓以色列北部和南部邊境數以萬計民眾離開家園，更造成大規模破壞。

以色列經濟過去曾從衝擊中恢復過來，包括較短期的以哈戰火，但這次的較長期衝突使以色列背負更沉重壓力，像是重建的成本、為罹難者家屬和後備軍人提供補償，以及巨額軍事支出等。

戰爭曠日廢時，加上以色列與伊朗及其代理人真主黨的衝突可能進一步升高，這些對以國觀光業的衝擊尤深。雖然觀光業並非以色列經濟的主要推手，但戰爭已導致數以千計工作者和小型企業蒙受損失。

全家現在只靠存款過活的以色列導遊雅各（DanielJacob）表示：「最辛苦的地方是，我們不知道戰爭何時會結束，我們需要在今年底前結束這場戰爭，如果戰爭再延續半年，我不曉得我們還能支撐多久。」

為以色列總理及政府部門提供諮詢服務長達數十年的經濟學家舍寧（Jacob Sheinin）認為，用於戰爭的總成本可能多達1200億美元（約新台幣3兆8000億元），相當於以色列國內生產毛額（GDP）的20%。

根據經濟合作暨發展組織（OECD）22日公布的報告，在所有38個成員國中，以色列從4月到6月的經濟放緩幅度最大。

以色列2024年經濟成長率原先預估為3%，但以色列銀行（Bank of Israel,以國央行）現在預估全年成長率為1.5%，這還是以今年底前結束戰爭為前提所做的預估值。

國際信評機構惠譽（Fitch Ratings）8月稍早將以色列的信用評級從A+下調至A；在此之前，穆迪信評公司（Moody's）和標準普爾信評公司（S&P）也已調降以色列的信評。調降信評可能導致一國政府發債成本攀升。

惠譽在報告中警告，「我們認為加薩衝突可能延續至2025年」，這場衝突可能「導致額外的軍事支出飆升、基礎設施遭破壞，並對經濟活動與投資造成持續性的傷害」。

舍寧強調，幫助以色列經濟復甦的最佳方法就是結束戰爭。他也警告，「如果我們固執地持續進行這場戰爭，我們將無法（幫助經濟）復甦」。

以色列 戰爭

延伸閱讀

控以色列屠殺記者 60家媒體與人權團體籲歐盟制裁

真主黨火箭彈狂轟 以色列進入緊急狀態

兩軍激烈駁火後 以色列、真主黨暫停火 美航母駐留觀察

真主黨以色列開戰？分析：雙方互轟後都想降溫

相關新聞

戰火衝擊以色列經濟 專家：結束戰爭是最佳復甦解方

以哈戰爭進入將近第11個月，以色列持續對加薩進行攻擊，沒有跡象顯示戰爭將停止，甚至衝突可能擴大，以國經濟持續疲弱不振，有...

控以色列屠殺記者 60家媒體與人權團體籲歐盟制裁

約60家媒體和人權團體今天指責以色列在加薩（Gaza）「屠殺記者」，敦促歐洲聯盟（EU）暫停與以色列的合作協議並實施制裁

巴基斯坦武裝集團封鎖公路施襲 逼乘客下車槍決23人、燒10車

巴基斯坦當局26日證實，西南部俾路支省（Balochistan）發生武裝份子襲擊事件，公車和運煤貨車淪為攻擊目標，造成至...

真主黨火箭彈狂轟 以色列進入緊急狀態

真主黨終於擴大對以色列攻擊了！超過320枚火箭和大量無人機25日瘋狂襲擊以色列11處軍事據點；以色列國防部長加蘭特已頒布48小時緊急狀態，總理納坦雅胡也將召開國安會議，討論如何因應。由於真主黨資深指揮官舒克爾7月30日遭以色列空襲身亡，真主黨很早就宣告要報復，外界很ㄍ擔心中東衝更突延燒。

兩軍激烈駁火後 以色列、真主黨暫停火 美航母駐留觀察

以色列與黎巴嫩民兵組織真主黨(Hezbollah)25日晨激烈交火之後，目前降低緊張局勢，以國與真主黨均釋出訊息，指近幾...

中東戰火再起 飛黎巴嫩航班取消或喊延

以色列與黎巴嫩「真主黨」聲稱對彼此發動大規模跨境空襲，導致敵對情勢升高後，黎國首都貝魯特（Beirut）的機場25日照常...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。