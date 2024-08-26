控以色列屠殺記者 60家媒體與人權團體籲歐盟制裁
約60家媒體和人權團體今天指責以色列在加薩（Gaza）「屠殺記者」，敦促歐洲聯盟（EU）暫停與以色列的合作協議並實施制裁。
這些組織在聯合聲明中表示：「自從與哈瑪斯（Hamas）開戰以來，以色列當局殺害的記者數量空前，並多次侵犯新聞自由，無國界記者組織（RSF）與另59個組織呼籲歐盟，暫停其與以色列的聯合協議（Association Agreement），並對於要負責者實施有針對性的制裁」。
他們是在8月29日歐盟外長於布魯塞爾開會之前，發表上述呼籲。
聲明指出，哈瑪斯2023年10月7日攻擊以色列後，還有以色列對加薩走廊進行毀滅性報復攻擊後這段期間，「是數十年來最多記者死亡的時期」。
「10月7日以來，已有130多名巴勒斯坦記者和媒體專業人員在加薩被以色列武裝部隊殺害。其中至少30人在工作時遇害，3名黎巴嫩記者和1名以色列記者也在同一時期被（殺害）。」
「這種針對記者，或不分青紅皂白殺害記者的行為，無論是蓄意為之還是輕率而為，都是戰爭罪。」
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