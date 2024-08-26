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巴基斯坦武裝集團封鎖公路施襲 逼乘客下車槍決23人、燒10車

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
巴基斯坦當局26日證實，西南部俾路支省發生武裝份子襲擊，造成至少23人死亡，還有10輛汽車被燒毀。圖／取自@Kishan_vishnoi9在X的照片
巴基斯坦當局26日證實，西南部俾路支省發生武裝份子襲擊，造成至少23人死亡，還有10輛汽車被燒毀。圖／取自@Kishan_vishnoi9在X的照片

巴基斯坦當局26日證實，西南部俾路支省（Balochistan）發生武裝份子襲擊事件，公車和運煤貨車淪為攻擊目標，造成至少23人死亡，還有10輛汽車被縱火燒毀。

資深警司阿查扎伊（Ayub Achakzai）向路透表示，一群武裝份子25日晚間封鎖俾路支省一處道路，要求過往車輛司機與乘客下車，並在確認其證件後將其殺害。

路透指出，巴基斯坦內政部長納克維（Mohsin Naqv）聲明稱已有23人死亡，阿查扎伊則稱共22人罹難。

俾路支省地區副局長查赫爾（Hameed Zahir）表示，至少10輛貨車被燒毀，司機也被殺害。

俾路支省民兵10年來一直要求脫離巴基斯坦，他們抱怨東部旁遮普省人濫用俾省資源，屢次針對旁省勞工發動攻擊。俾路支解放軍（Balochistan Liberation Army）聲明，其武裝份子僅鎖定身穿便衣的軍事人員；不過，巴基斯坦內政部表示，死者是無辜平民。

總理夏立夫（ Shehbaz Sharif）辦公室發表聲明譴責襲擊，並宣告安全部隊將進行報復，將主謀繩之以法。

俾路支解放軍是在巴基斯坦和阿富汗一帶的俾路支人武裝集團，希望透過武力爭取俾路支人的民族自決與獨立，大多在巴基斯坦俾路支省活動。

內政部 巴基斯坦 解放軍

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