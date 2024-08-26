真主黨火箭彈狂轟 以色列進入緊急狀態

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】

真主黨終於擴大對以色列攻擊了！超過320枚火箭和大量無人機25日瘋狂襲擊以色列11處軍事據點；以色列國防部長加蘭特已頒布48小時緊急狀態，總理納坦雅胡也將召開國安會議，討論如何因應。由於真主黨資深指揮官舒克爾7月30日遭以色列空襲身亡，真主黨很早就宣告要報復，外界很ㄍ擔心中東衝更突延燒。

不滿指揮官遭擊斃

根據《衛報》報導，真主黨宣布以320枚飛彈攻擊以色列北部11個軍事基地，加上大量無人機進行自殺式攻擊。真主黨表示，這是為了對真主黨資深指揮官舒克爾7月底遭以色列攻擊死亡的初步報復，未來不排除有進一步攻擊。

對此，以色列也啟動了鐵穹防空系統進行攔截。雖然以色列政府24日晚間就收到真主黨會報復的情報，並由以色列國防軍率先空襲真主黨在黎巴嫩境內40處據點，仍無法阻止真主黨的報復。這也讓以色列國防部長加蘭特宣布全國進入緊急狀態，納坦雅胡也將召開國安會議。

真主黨擴大攻擊

美國國務院則指出，總統拜登正密切關注以、黎衝突狀況，且仍會繼續支持以色列自我防衛的權益。因真主黨宣布25日的軍事行動已經完成，且相關攻擊未因為以色列的事前打擊有所折扣，未來是否還會有攻擊，還有攻擊造成的傷亡人數仍並不清楚。

《法蘭西24》提到，真主黨因不滿以色列攻擊哈瑪斯，因此在以哈戰爭爆發初期，就曾對以色列發動襲擊，規模隨著時間逐漸擴大，這次是真主黨對以色列發動最大的攻擊。

雖然埃及同時進行以哈戰爭談判，但以色列與哈瑪斯仍互相指責彼此是無法停戰的凶手。外界擔心若加入真主黨，中東戰火還可能會繼續擴大。

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