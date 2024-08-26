加薩停火談判毫無成果 美官員稱將持續努力

兩名埃及安全消息人士表示，今天在開羅舉行的加薩停火談判未達成任何協議，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」和以色列皆未同意調解人提出的多項妥協方案。

然而，一名美國高官稱此次會談本著各方達成「最終且可實行的協議」精神進行，仍具有「建設性」。

這名不願透露姓名的官員表示：「未來幾天將透過工作小組繼續談判，以進一步解決剩餘的問題和細節。」他補充說，談判團隊將留在開羅。

幾個月來，為結束以色列在加薩毀滅性軍事行動進行的談判斷斷續續進行，但始終未能達成協議。哈瑪斯（Hamas）去年10月7日對以色列發動攻擊並引發戰爭時扣押的人質，也還有一些尚未獲釋。

美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）在加拿大哈利法克斯（Halifax）的記者會上表示，美方仍在開羅「積極」努力達成停火和人質協議。

由美國、埃及和卡達斡旋的談判，其中關鍵癥結包括以色列在所謂的費城走廊（Philadelphi Corridor）的存在，這是加薩南部與埃及接壤的一條14.5公里長的狹窄土地。

埃及消息人士稱，斡旋人員提出多種替代方案，以取代以色列軍隊在費城走廊和橫跨加薩走廊中部的扎里姆走廊（Netzarim Corridor），但各方均未接受。

消息人士還說，以色列也對哈瑪斯要求釋放的幾名巴勒斯坦被拘留者有所保留，以色列要求他們如果獲釋，必須離開加薩。

上述美國高官表示，為了替昨天卡達和埃及與哈瑪斯高級代表的會面做準備，自22日以來，以色列、美國和埃及團隊多次來回交流，以縮小依然存在的歧異。