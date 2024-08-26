路透：真主黨與以色列交火可能點到為止

黎巴嫩真主黨25日清早向以色列發射數百枚火箭和無人機；以方則稱出動約100架次戰機反擊，防阻更大規模襲擊。這是雙方10個多月以來其中一次最重大交火。

路透社報導，黎明時分可看到飛彈拖著深色尾煙痕跡飛越天空，以色列響起空襲警報，遠方的爆炸照亮地平線，黎巴嫩南部基安（Khiam）的建物上方有煙竄起。

以色列軍方說，以色列中部的里雄萊錫安（RishonLetsiyon）今晚也響起警報，並發現一枚拋物線彈道的物體越過加薩走廊南部，落在空曠地帶。巴勒斯坦組織「哈瑪斯」（Hamas）的武裝部門表示，已朝特拉維夫發射M90火箭。

以色列與真主黨的交火與加薩戰爭同時進行，若戰事有任何顯著擴散，都可能演變成真主黨（Hezbollah）支持者伊朗和以色列盟友美國的區域激烈衝突。

黎巴嫩證實有3人喪命，以色列證實有1人死亡，雙方目前都稱樂見避免衝突惡化，但也警告可能會有更多攻擊行動。

真主黨領袖納斯拉勒（Sayyed Hassan Nasrallah）說，攻擊已「依計畫」完成，目的是報復高階指揮官舒庫爾（Fuad Shukr）上月被暗殺；但他也說，將評估攻擊行動的影響，「如果成果不足，那麼我們保留再次回應的權利」。

以色列外長卡茲（Israel Katz）說，以國並不尋求全面戰爭；但總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）警告「事情還沒完」，他稍早還說「我們決心盡一切所能捍衛國家…無論誰傷害我們，我們都會回擊」。

兩名外交官告訴路透社，真主黨與以色列互相表達不希望局勢進一步惡化的意願，重點在於雙方「已傳達完訊息」。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）已下令在中東部署兩支航空母艦打擊群；參謀首長聯席會議主席布朗（C.Q. Brown）稍早也抵達以色列與軍方領袖會談。