新一輪加薩停火談判 毫無進展

加薩停火和釋放人質及囚犯的談判代表，廿四日在埃及開羅商討新的折衷方案，設法消弭以色列和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯間的分歧，但經數小時談判仍絲毫無進展跡象。

居間的美國、埃及和卡達過去多個月來持續斡旋，希望能使以哈在加薩的這波衝突畫下句點。

路透引述匿名巴勒斯坦官員報導稱，開羅會談尚未取得進展，以方堅持保留「費城走廊」沿線八個陣地。兩位埃及安全消息人士則說，哈瑪斯代表團廿四日已到開羅，以就近檢視以色列與埃、卡和美方談判人員的提案。

一位美國官員說，美方談判人員廿四日先會見埃及談判人員，再會見埃、卡談判人員。埃、卡代表可能正與哈瑪斯人員會面。

埃及消息人士指稱，新提案包括對懸而未決的議題做出妥協，例如確保關鍵地區安全，讓流離失所的巴人平民返回北加薩。

但對關鍵議題卻尚未見突破跡象，包括以色列堅持掌握加薩和埃及邊境間的費城走廊控制權。以軍五月自行宣布占據該地區。