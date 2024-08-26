伊朗推遲報復 阿拉伯外交官分析：德黑蘭急需下台階

黎巴嫩真主黨廿五日對以色列報復攻擊，但伊朗為何還未履行承諾，為巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯已故領袖哈尼雅復仇？總部在英國的獨立媒體中東之眼（MEE）廿二日報導，多位阿拉伯外交官正流傳一句玩笑：中東沒有哪國，比伊朗還希望美國拜登政府致力加薩停火的作為成功。一位匿名的波斯灣阿拉伯國家外交官說，德黑蘭亟欲一個下台階。

以色列七月底成功暗殺哈尼雅和真主黨高階指揮官舒庫爾，給予伊朗災難性的糟糕選項。美、阿官員認為，以哈若達成停火，將降低中東緊張，讓伊朗及其盟友能有餘地收回替前述兩人復仇的承諾。但美方調停工作正搖搖欲墜，談判一波三折，距兩人身亡已逾三周，部分人士質疑伊朗是否真會做出回應。

貝魯特智庫卡內基中東中心副研究主任阿里說，德黑蘭的措辭暗示其正在試圖避免行動。伊朗伊斯蘭革命衛隊發言人納伊尼（Ali Mohammad Naeini）廿一日才說，可能延長回應的「等候時間」，且說伊朗的回應將不會重複先前行動，回應的性質、情境和工具並不總是相同。此話示意伊朗正找尋新的報復方式。

伊朗這次的延遲，和處理過去局勢升級的做法不同。二○二○年美國擊殺伊朗革命衛隊精銳「聖城部隊」指揮官蘇雷曼尼後，伊朗五天內就對美國在伊拉克的阿薩德軍事基地發射飛彈。伊朗駐敘利亞大使館領事部門建築四月遭轟炸後，伊朗十二天後就對以色列發動空前直接攻擊。

對美、以兩國鷹派人士，德黑蘭這次躊躇不決已被詮釋為，伊朗和其盟友確實比起去年十月以哈開戰前所被認為的還虛弱。

伊朗在最高領袖哈米尼領導下，著重提供軍備給真主黨、哈瑪斯、葉門叛軍青年運動和伊拉克民兵等「抵抗軸心」成員，以他們為代理人，避免在伊朗境內與以色列交戰。但伊朗對抵抗軸心的支援未受到所有國人支持，畢竟該國經濟正遭國際制裁打擊。

加拿大渥太華大學公共與國際事務研究所伊朗事務專家朱諾說，伊朗和真主黨無法承擔與美以全面戰爭的後果，因為伊朗陣營相對較弱；此一已知情事在舒庫爾和哈尼雅被殺後，更顯而易見。