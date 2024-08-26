以軍拂曉空襲 真主黨火箭反擊

以色列宣布對黎巴嫩境內的真主黨目標採取先制攻擊，以軍廿五日凌晨五時出動約一百架戰機，對黎南數千個火箭發射平台實施拂曉空襲，造成黎南基安鎮一人死亡、卡西米亞鎮一人受傷。

真主黨隨即還擊，除聲稱對十二個以軍基地和陣地發射逾三百二十枚火箭，造成以北阿科鎮一人受傷，並聲明此舉旨在報復真主黨高階指揮官舒庫爾七月卅日遭以軍炸死，其對以色列的「第一階段（報復）回應成功告一段落」；紐約時報報導說，不清楚是否有真主黨的火箭命中目標。

以色列國防部長葛朗特廿五日宣布自清晨六時起，全國進入四十八小時緊急狀態。以軍警告民眾慎防真主黨飛彈和無人機，還透過通訊軟體呼籲真主黨活動範圍附近民眾立即離開。

以色列空軍廿五日在以北攔截黎巴嫩真主黨發射的無人機。（法新社）

真主黨稍早聲明，已開始出動大批無人機執行空襲，深入以色列境內，並還動用大量火箭鎖定部分敵軍陣地、軍營和鐵穹防空系統平台。

以色列總理內唐亞胡說，真主黨所有來襲的火箭和無人機都已被防空系統攔截，還聲稱「事情尚未結束」。美有線電視新聞網（CNN）認為，此話可能暗示將有另一起更大衝突。他並說，真主黨和伊朗領袖應知，以方這次的應對是改變以北局勢、讓以色列民眾安全返家的又一行動。

內唐亞胡說，正盡一切所能捍衛國家，並持續遵守「誰傷害我們，我們就傷害他」原則。葛朗特表示，以軍對真主黨目標已發動精準打擊。以色列外長卡茲則說，以方不尋求全面開戰，是因發覺真主黨計畫來襲，才行使自衛權。

以色列證實，對黎南恐怖主義目標和火箭發射裝置實施進一步打擊。黎巴嫩看守總理米卡提已與閣員召開全國緊急委員會會議。

美國防長奧斯丁與葛朗特通話，奧斯丁重申，美方對以方防禦來自伊朗及其區域夥伴和代理人任何攻擊的承諾堅若磐石。白宮國安會發言人塞維特說，美國總統拜登正密切觀察在以、黎境內的事態發展，指示美國國安官員持續和以色列對口接洽；美方會持續支持以色列自衛權並致力促進區域穩定。

路透報導，一名未具名真主黨成員也說，該團體致力確保對舒庫爾遇刺的回應不會引發全面戰爭。廿五日恰逢紀念先知穆罕默德孫子、什葉派第三任伊瑪目胡笙被殺四十天後的阿巴因節。真主黨聲明，選擇這天攻擊是因為這是紀念殉難之日。